Ile Maurice: Trail - Initiative citoyenne pour l'environnement

Dans le cadre de l'événement Mauritius by UTMB, les équipes de HSBC, menées par Dinesh Seeboruth et Yan Hookoomsing, ont démontré leur engagement envers l'environnement en participant à une opération de nettoyage du secteur Coteau Raffin figurant au parcours de l'ultra-trail. Un geste écoresponsable pour rendre ce parcours encore plus accueillant.

Une vingtaine de bénévoles, armés de sacs-poubelles et de gants, se sont réunis pour ramasser les déchets amassés le long du lagon. Au total, environ quarante kilos de déchets ont été collectés, rendant ce passage plus propre pour les prochains visiteurs et les coureurs du trail.

Cette initiative, soutenue par Greg Lowden, CEO d'HSBC, en préparation de la première édition des UTMB World Series à Maurice, assure que le dernier secteur des courses est maintenant prêt à accueillir les athlètes mauriciens et ceux venus des quatre coins du monde. En tant que plus long ultra-trail de l'île, le Mauritius by UTMB met un point d'honneur à promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

Sami Driss, directeur général du Mauritius by UTMB, a déclaré que : «cette action reflète notre volonté d'organiser un événement le plus éco-responsable possible. La collaboration avec HSBC montre que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons mener des actions concrètes et importantes pour notre environnement.»

Les organisateurs du Mauritius by UTMB soulignent que cet effort de nettoyage est une composante essentielle de leur engagement envers un événement plus vert. Il s'agit non seulement de promouvoir le sport et l'aventure, mais aussi de préserver les magnifiques paysages de l'île Maurice pour les générations futures.