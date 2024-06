Sénégal: Visite officielle - Bassirou Diomaye Faye en France ce mercredi

Le président du Sénégal doit prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales jeudi, à Paris. Emmanuel Macron l’accueillera le même jour à l’Élysée pour un déjeuner. Rapporte une dépêche de l’Afp reprise par le site jeuneafrique.com.

Selon le confrère, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France mercredi 19 juin 2024 pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il y rencontrera son homologue français Emmanuel Macron, ont annoncé ses services ce mardi. Il prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, à l’invitation de l’Alliance du vaccin (Gavi) et de l’Union africaine, a déclaré la présidence dans un message envoyé à la presse. Le sommet est programmé pour jeudi prochain.

« À l’issue de cet événement, le chef de l’État sera convié à un déjeuner par son homologue français », a ajouté la présidence. Le Sénégal et la France entretiennent historiquement de fortes relations politiques, économiques et humaines. La France revendique d’être le premier investisseur et le premier bailleur d’aide publique au développement au Sénégal.

Bassirou Diomaye Faye a remporté la présidentielle de mars avec un discours souverainiste et la promesse de rupture avec l’ancien système. Se déclarant panafricaniste de gauche, il a affirmé sa volonté de partenariats mutuellement bénéfiques à l’international.

%

Depuis son investiture en avril 2024, le chef de l’État sénégalais a effectué une dizaine de visites en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire, (première puissance économique francophone de l’Afrique de l’ouest), au Nigeria et Ghana. Mais aussi et surtout Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont tourné le dos à la France et ont annoncé leur retrait de la Cédéao.

Les économies sénégalaise et française se distinguent par une proximité commerciale, financière institutionnelle particulièrement forte. Les échanges commerciaux sont fortement déséquilibrés. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 655,500 milliards de Fcfa en 2022 selon les Douanes françaises (en hausse de 18% en g.a). Les exportations françaises vers le Sénégal atteignent 968 millions d’Euros soit 634,572 milliards de Fcfa en 2022, en hausse de 17,8% par rapport à 2021 alors que les importations sénégalaises globales ont cru de 40,4%.

Selon l’Agence nationale des statistiques sénégalaises (Ands), malgré la hausse de ses exportations vers le Sénégal, la France perdrait sa place de premier fournisseur du pays pour les biens avec des parts de marché à 9,2%, après environ 12% en 2021, au profit de la Chine (10%) qui reste stable.