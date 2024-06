Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Juin 2024

Sénégal : Visite officielle - Bassirou Diomaye Faye attendu à Paris ce mercredi

Le président du Sénégal doit prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales jeudi, à Paris. Emmanuel Macron l’accueillera le même jour à l’Élysée pour un déjeuner. Rapporte une dépêche de l’Afp reprise par le site jeuneafrique.com. Selon le confrère, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France mercredi 19 juin 2024 pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il y rencontrera son homologue français Emmanuel Macron, ont annoncé ses services mardi. Il prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, à l’invitation de l’Alliance du vaccin (Gavi) et de l’Union africaine, a déclaré la présidence dans un message envoyé à la presse. Le sommet est programmé jeudi prochain. « À l’issue de cet événement, le chef de l’État sera convié à un déjeuner par son homologue français », a ajouté la présidence. Le Sénégal et la France entretiennent historiquement de fortes relations politiques, économiques et humaines. La France revendique d’être le premier investisseur et le premier bailleur d’aide publique au développement au Sénégal. (Source : Jeune Aftique.com)

Rca : Appui aux préparatifs des élections locales - La Minusca et le Pnud signent un accord de financement

La Minusca et le Pnud signent un accord de financement d’un montant dépassant un million de dollars américains, le 18 juin 2024, pour soutenir les préparatifs des élections locales prochaines, notamment l'enregistrement des électeurs. Le document a été paraphé lors de la réunion du Comité stratégique d’appui au processus électoral, présidé par le Premier ministre Félix Moloua, en présence du ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, et du président de l’Autorité nationale des élections (Ane).(Source : abangui.com)

Malawi : Obsèques - Le vice-président Saulos Chilima inhumé à Ntcheu son village natal

Saulos Chilima, vice-président du Malawi, décédé dans un crash d’avion le 10 juin 2024, a été inhumé le Lundi 17 Juin 2024 à Ntcheu, son village natal situé dans le sud de la capitale Lilongwe. A cet effet, le pays a observé une journée de deuil national, et des dizaines de milliers de Malawites ont pris d’assaut le plus grand stade de la capitale pour un dernier hommage au disparu. La journée du Lundi 17 Juin 2024 a été décrétée fériée pour permettre aux Malawites de participer aux funérailles nationales organisées en l’honneur de Saulos Chilima, leur regretté vice-président, tragiquement décédé dans un crash d’avion, une semaine plutôt dans la Chikangawa Forest Reserve, dans le district de Mzimba. (Source : africanews)

Bénin- Procès - Les trois Nigériens arrêtés à Sèmè-Kpodji condamnés à 18 mois de prison avec sursis

Le procès des trois des cinq nigériens arrêtés à Sèmè-Kpodji, non loin de la capitale Cotonou, s’est achevé le Lundi 17 Juin 2024, après que le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), à Cotonou, ait condamné la Directrice générale adjointe de Wapco Niger et ses deux compatriotes à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, rapporte Rfi.La Cour a retenu contre eux l’infraction d’« usurpation de titre et usage de données informatiques falsifiées ». Les trois Nigériens avaient été interpellés le 5 Juin dernier à Sèmè-Podji sur le site du pipeline et inculpés Jeudi 13 Juin. Me Moukaila Yayé, du barreau nigérien, va dans le même sens : « Nigériens et Béninois sont des frères. Ces trois personnes que vous jugez, n’ont même pas besoin de badge pour venir chez eux, au Bénin. Le pétrole ne doit pas nous diviser », a-t-il déclaré. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Liberté de la presse - TV5MONDE suspendue pour six mois

Le Conseil supérieur de la Communication(Csc) a suspendu ce mardi 18 juin 2024, la télévision française TV5MONDE pour six mois avec une amende de 50 millions de Fcfa, au lendemain de propos tendancieux tenus par le journaliste Newton Ahmed Barry sur la chaîne ( Source : Aib)

Niger : Fête de Tabaski 2024 - Le président du Cnsp prend part à la prière collective à la Grande mosquée de Niamey

La Oumma Islamique du Niger, à l’instar de celle de plusieurs pays du monde, a célébré, ce dimanche 16 juin 2024, l'Aïd El Adha communément appelée fête de Tabaski. Le Président du Cnsp, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a pris part à la prière collective à la Grande mosquée de Niamey. Plusieurs milliers de musulmans étaient présents à cette prière collective dirigée par Cheick Djibril Ismaël Karanta, Imam de la grande mosquée de Niamey. Ainsi, après deux traditionnelles rakats et la khoutba, l'Imam a procédé à l'immolation de son mouton donnant ainsi le coup d’envoi aux fidèles musulmans pour le sacrifice de la Tabaski.Ensuite, les officiels se sont rendus au Palais présidentiel pour présenter leurs vœux au Chef de l'État le Général Abdourahamane Tiani entouré du Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale le Général de Brigade Salifou Mody, assurant l'intérim du Premier Ministre, et du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur le Général de Brigade Mohamed Toumba. (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Devant le parlement réuni en Congrès - Alassane Ouattara lance un appel à l'unité nationale

Le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de son discours annuel sur l'état de la nation ce 18 juin 2024, a souligné l'importance de l'unité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mettant en avant une série d'initiatives et de projets ambitieux, il a appelé à une collaboration étroite entre tous les citoyens et résidents du pays. Dans son allocution, le Président a mis en lumière plusieurs activités clés qui façonneront l'avenir de la nation. Parmi celles-ci, un programme de développement économique axé sur la création d'emplois et la stimulation de l'investissement, visant à renforcer la prospérité pour tous les habitants. De plus, des efforts significatifs ont été annoncés pour améliorer l'infrastructure nationale, garantissant ainsi un accès équitable aux services essentiels à travers tout le territoire. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Gouvernance- Deux demi-frères du président Oligui Nguema écartés de leur fonction officielle

Coup sur coup, deux demi-frères du président Oligui Nguema ont été écartés de leurs fonctions : lundi 17 juin, Aurélien Marcel Mintsa Nguema, haut fonctionnaire au ministère du Budget, puis mardi 18 juin, Pierre Bibang Bi Nguema, lieutenant-colonel au sein de la garde républicaine. Règlement de compte familial ? Conflit de personnes ? Lutte contre l’impunité ? En ligne, les théories vont bon train pour tenter d’expliquer pourquoi deux demi-frères côté paternel du président Brice Oligui Nguema ont été évincés. Aurélien Marcel Mintsa Nguema avait été nommé directeur général du Budget et des Finances publiques le 28 septembre 2023. Il devait notamment participer à la conception de la politique budgétaire. Or, selon plusieurs sources, son comportement faisait grincer des dents. Il s’était plusieurs fois aventuré sur le terrain politique, annonçant unilatéralement fin mai une augmentation de primes, suscitant la colère des secrétaires généraux. (Source : Rfi)