Burkina Faso: Baccalauréat 2024 - 120 767 candidats à l'assaut

Le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, accompagné de ses collègues du gouvernement a lancé les épreuves écrites du baccalauréat 2024, mardi 18 juin 2024 au Lycée départemental de Toussiana. Ils sont 120 767 candidats inscrits cette année toutes séries confondues à composer sur l'ensemble du territoire national.

Mardi 18 juin 2024, au lycée départemental de Toussiana, dans la province du Houet, région des Hauts-Bassins, régnait une ambiance solennelle et chargée d'émotion. Six ministres, avec à leur tête le chef du département de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, ont fait le déplacement pour l'ouverture officielle de la première enveloppe des épreuves écrites du baccalauréat, session 2024.

Pour cette année, ce sont 120 767 candidats en lice pour le Bac au Burkina Faso. « La présence marquée des membres du gouvernement lors de cette cérémonie d'ouverture est le signe de l'engagement du gouvernement pour l'éducation et l'avenir des jeunes », a indiqué Jacques Sosthène Dingara.

Ce soutien « symbolique » est une source de motivation supplémentaire pour les candidats qui, malgré la pression et le stress inhérents à cette étape « décisive » de la vie scolaire peuvent compter sur l'accompagnement et les encouragements de toute une Nation.

%

Faisant le tour des salles de composition, chacun des ministres a pris la parole pour prodiguer des conseils et des messages d'encouragement aux candidats. Le ministre de l'Education nationale a rappelé l'importance de ce diplôme pour l'avenir des jeunes et a encouragé les candidats à aborder les épreuves avec confiance et détermination.

Des candidats confiants et sereins

Le ministre d'Etat, de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a notamment insisté sur la persévérance et le travail acharné. Des qualités, selon lui, qui sont essentielles, non seulement pour obtenir ce diplôme, mais aussi pour leur future carrière professionnelle.

« On espère avoir 100% dans cette salle », a-t-il lancé aux candidats. Abibata So, candidate au BAC A4 se dit confiante et sereine à relever le défi. « Je me suis bien préparée tout au long de l'année scolaire. Et aujourd'hui, je suis sereine. Je sais que je peux réussir », a déclaré l'élève de terminale A4. Elle dit avoir pleinement confiance aux enseignements reçus au cours de l'année. Plus prudent, Abdoulaye Barra, candidat BAC scientifique, partage son sentiment de tranquillité.

« Nous ne savons pas ce qui peut arriver après, mais nous avons reçu beaucoup de soutien de nos professeurs et de nos familles. Cela me donne la force de donner le meilleur de moi-même », a-t-il souligné. Pour lui, il abordera cette composition avec sérénité comme un devoir en classe.

Barry Salamata, candidate pour le Bac série D, se sent un peu stressée.

« Les épreuves ne sont pas faciles, mais j'espère que je vais réussir », a laissé entendre la candidate du jury 408. Pour le directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire des Hauts-Bassins, Frédéric D'Almeida, ce sont 19 196 élèves en lice pour le BAC dans la région dont 3 096 candidats libres et 146 déplacés internes. Ils sont répartis dans 76 jurys, dont 64, dans les Hauts-Bassins, 5 dans le Tuy et 7 dans le Kénédougou.