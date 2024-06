Gabon: Disparités régionales - Analyse des performances

Les résultats du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) 2024 au Gabon, publiés récemment, indiquent une chute marquée du taux de réussite par rapport à 2023. En 2024, seulement 63,08% des candidats ont réussi, contre 81,96% l'année précédente. Cette baisse de près de 19 points de pourcentage appelle à une analyse détaillée des dynamiques sous-jacentes et des performances régionales pour mieux comprendre les défis et les opportunités dans le système éducatif gabonais.

En 2024, les résultats du BEPC montrent des écarts significatifs entre les provinces du Gabon. Voici une description détaillée des performances régionales :

- Estuaire : Sur 19 235 inscrits, 327 étaient absents, et 18 908 ont passé l'examen. Parmi eux, 11 632 ont été admis, ce qui représente un taux de réussite de 61,52%.

- Haut-Ogooué : Sur 3 156 inscrits, 51 étaient absents. Sur les 3 105 présents, 1 862 ont réussi, soit un taux de réussite de 59,97%.

- Moyen-Ogooué : Cette province a compté 1 215 inscrits, avec 18 absents. Parmi les 1 197 élèves présents, 915 ont été admis, atteignant un taux de réussite de 76,44%.

- Ngounié : Parmi les 2 201 inscrits, 44 étaient absents. Des 2 157 élèves qui ont passé l'examen, 1 294 ont réussi, ce qui représente un taux de 59,99%.

%

- Nyanga : Avec 741 inscrits et 17 absents, 724 élèves ont passé l'examen, et 509 ont été admis, soit un taux de réussite de 70,30%.

- Ogooué-Ivindo : Sur 878 inscrits, 30 étaient absents. Des 848 présents, 701 ont réussi, atteignant le plus haut taux de réussite à 82,67%.

- Ogooué-Lolo : Sur 962 inscrits, 22 étaient absents. Parmi les 940 présents, 619 ont été admis, soit un taux de réussite de 65,85%.

- Ogooué-Maritime : Avec 3 583 inscrits et 80 absents, 3 503 élèves ont passé l'examen. 1 988 ont été admis, ce qui représente le taux le plus bas de 56,75%.

- Woleu-Ntem : Parmi les 2 090 inscrits, 37 étaient absents. Des 2 053 présents, 1 571 ont réussi, soit un taux de réussite de 76,52%.

En résumé, sur les 36 061 inscrits au niveau national, 646 élèves étaient absents. Sur les 35 415 élèves présents, 22 091 ont été admis, ce qui donne un taux de réussite national de 63,08%. Les écarts de performance entre les provinces soulèvent des questions importantes sur les facteurs contribuant à ces différences.

Observations Régionales :

- Ogooué-Ivindo (82,67%) et Woleu-Ntem (76,52%) ont les meilleurs taux de réussite, tandis que Ogooué-Maritime (56,75%) et Haut-Ogooué (59,97%) sont parmi les moins performantes.

- Estuaire, qui a le plus grand nombre d'inscrits, affiche un taux de réussite de 61,52%, inférieur à la moyenne nationale.

Focus sur l'Ogooué-Ivindo

L'Ogooué-Ivindo présente un paradoxe : elle affiche le taux de réussite le plus élevé en 2024 (82,67%) malgré des défis importants tels que le taux de redoublement élevé et le manque de personnel enseignant. Pour cerner les facteurs de cette performance, plusieurs questions se posent :

1. Quels mécanismes ont été mis en place pour surmonter le taux de redoublement élevé ?

- Des stratégies spécifiques ont-elles été adoptées pour améliorer la performance des élèves redoublants ?

2. Comment a-t-on compensé le manque de personnel enseignant qualifié ?

- Y a-t-il des programmes de formation continue pour les enseignants ou des initiatives de recrutement intensifiées ?

3. Quelle a été l'implication des communautés locales et des parents dans ce succès ?

- Des efforts particuliers ont-ils été faits pour mobiliser les ressources locales et encourager la participation communautaire ?

4. Les effectifs élèves réduits ont-ils contribué à cette réussite ?

- Un nombre plus faible d'élèves par classe permet-il un suivi plus personnalisé et une meilleure qualité d'enseignement ?

L'Impact des Absences sur les Résultats

En 2024, 646 élèves étaient absents, soit environ 1,8% des inscrits. Comparé à 2023 où tous les inscrits étaient présents, cette absence peut avoir plusieurs implications :

1. Impact sur les Résultats :

- Les absents peuvent inclure des élèves potentiellement performants, ce qui pourrait avoir affecté le taux de réussite global.

- La baisse de la présence en 2024 peut indiquer des problèmes sous-jacents tels que des maladies, des difficultés de transport ou un manque de motivation.

2. Effet sur les Évaluations Régionales :

- Les provinces avec des taux d'absence plus élevés peuvent montrer des résultats moins représentatifs de la capacité réelle des élèves. Par exemple, Estuaire avec 327 absents (le plus élevé) pourrait voir son taux de réussite de 61,52% affecté par ces absences

Implications et Recommandations

Recommandations Générales

1. Mener une enquête détaillée pour identifier les causes spécifiques de la baisse des résultats

- Cette enquête devrait inclure l'analyse des pratiques pédagogiques, des ressources disponibles et des conditions socio-économiques influençant les performances des élèves.

2. Partage des Stratégies Efficaces :

- Les stratégies adoptées par les provinces performantes, notamment l'Ogooué-Ivindo, doivent être documentées et partagées pour être mises en oeuvre dans les régions aux résultats moins satisfaisants.

3. Réallocation des Ressources :

- Des ressources supplémentaires doivent être dirigées vers les provinces comme l'Ogooué-Maritime pour équilibrer les disparités et améliorer la qualité de l'enseignement.

4. Mise en Place de Systèmes de Suivi et d'Évaluation :

- Développer des systèmes robustes de suivi et d'évaluation pour ajuster les interventions éducatives en temps réel, assurant une amélioration progressive et durable des performances éducatives.

5. Formation Continue des Enseignants :

- Instituer des programmes de formation continue pour les enseignants afin de garantir qu'ils sont au courant des dernières méthodes pédagogiques et pratiques éducatives.

6. Engagement des Parents et des Communautés :

- Renforcer l'engagement des parents et des communautés locales dans le processus éducatif par des programmes de sensibilisation et de participation.

7. Intégration des Technologies Éducatives :

- Intégrer des technologies éducatives innovantes pour améliorer l'apprentissage et l'accès à des ressources pédagogiques de qualité.

8. Programmes de Rattrapage :

- Mettre en place des programmes de rattrapage intensifs pour les élèves ayant des difficultés, en particulier dans les provinces où les taux de réussite sont bas.

Conclusion

Les résultats du BEPC 2024 mettent en évidence des disparités régionales significatives et une baisse globale du taux de réussite. Cependant, les succès de l'Ogooué-Ivindo offrent des enseignements précieux pour redresser la situation. Une approche proactive, basée sur des données et intégrant des recommandations ciblées, est essentielle pour renforcer le système éducatif gabonais et garantir à chaque élève une chance équitable de réussir. En appliquant ces stratégies, le Gabon pourra non seulement améliorer le taux de réussite au BEPC mais aussi instaurer un système éducatif plus équitable et efficace à long terme.

Eugène-Boris ELIBIYO,

Planificateur des systèmes éducatifs