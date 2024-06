Guinée: Tougué - Un délinquant multirécidiviste agresse et poignarde une fille de 18 ans

Dans l'après-midi du 17 juin dans la petite localité de Fello Tangaly du ressort de Tougué, un jeune délinquant a tenté d'abuser sexuellement d'une demoiselle de 18 ans.

Selon le père de la victime, Boubacar Balde, la jeune fille était juste allée pour la célébration de la Tabaski, elle qui vit avec sa tante au centre urbain de Labé habituellement.

« Hier, elle a pris mes habits pour aller faire la lessive au niveau du cours d'eau, elle était avec une jeune fille et quand elles ont terminé sur le chemin du retour guettait un jeune homme à la réputation particulièrement sulfureuse en matière de viol et agression sexuelle. Le jeune adjoint à la fille de déposer sa charge pour qu'il puisse l'entraîner dans les futaies voisines et satisfaire sa libido, elle résiste et lui la menace de mort et de la trucider alors elle obtempère et le sieur l'entraîne pendant ce temps, la plus jeune des compagnes d'infortune regagne le village au pas de course alertant la famille. De suite, une chasse à l'homme est organisée pour tenter de retrouver le jeune homme, il sera repéré avec la jeune fille poignardé en 5 endroits différents notamment : l'un des seins, le flanc et le montant fessier ».

Face à l'urgence, Ousmane le secouriste qui a pu retrouver les traces du délinquant à donner la priorité à sauver la fille qui se vidait de son sang.

Après des soirs d'urgence au centre de santé de Tangaly, ce mardi la victime R..... a été référée à l'hôpital régional de Labé à la section des urgences.

Au moment où nous étions sous presse, la jeune fille était sous soins intensifs.

Aux dernières nouvelles, l'auteur des faits a été épinglé et conduit au centre urbain de Tougué.

Des infos recueillies, il serait à sa 4 ème agression sans que la justice ne le retienne pour ses crimes. Pire, l'un de ses forfaits avaient été commis sur une vieille femme, il avait été pris en flagrant délit et battu et les forces de sécurité avaient rançonné la victime au motif que le délinquant a été amoché.