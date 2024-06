Congo-Brazzaville: Baccalauréat général session de juin 2024 - Pointe-Noire présente 27 760 candidats

Les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2024 ont été lancées, le 18 juin, au lycée de Siafoumou, dans le 6e arrondissement, Mongo-Mpoukou, par le premier vice-maire de Pointe-Noire, Gabriel Missatou, représentant le préfet.

Accompagné du directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Frédéric césar Bayonne, ainsi que des membres du jury, le vice-maire a visité le site du lycée Victor-Augagneur qui, par sa capacité d'accueil, dispose du plus grand nombre de salles d'examen. Le département de Pointe-Noire a présenté 27 760 candidats pour cette session contre 28 168 en 2023. Ces candidats sont répartis en 70 centres dont celui de Tchiamba-Nzassi, dans la zone rurale. Pour la première journée de l'examen, l'épreuve des mathématiques a été soumise à tous les candidats, de la série A aux séries C et D.

Après le lancement des épreuves, Gabriel Missatou a félicité l'organisation de cet examen à Pointe-Noire. « Les épreuves du bac se passent dans l'ordre sur le plan logistique et didactique, nous avons ouvert les malles en présence de la presse avant de lancer les épreuves dans les bonnes conditions, juste après le ministre depuis Brazzaville », a-t-il assuré.

Au centre du lycée de Siafoumou, a-t-il poursuivi, aucune absence n'a été signalée. « Au centre de Siafoumou, tous les candidats sont présents et aucune absence n'a été constatée. Nous osons croire que les résultats seront très bons et la moisson de Pointe-Noire pour la rentrée prochaine sera très bonne », a indiqué le premier vice-maire.

En effet, pour assurer les candidats du soutien des autorités départementales, Gabriel Missatou les a exhortés à plus de sérénité et de sang froid afin de défendre chacun sa cause en particulier et celle du département en général, avant de leur souhaiter bonne chance.

L'examen se poursuivra jusqu'au 21 juin. Le 19 juin, le calendrier prévoit le français et l'anglais pour la série A tandis que les séries C et D se pencheront sur les sciences physiques et l'anglais ; le 20 juin, la série A composera sur l'histoire-géographie et la 2e langue (latin, espagnol) alors que les séries C et D traiteront la SVT et l'histoire-géographie au dernier jour, le 21 juin, la série A abordera la philosophie et les séries scientifiques le français ou la philosophie, avant l'épreuve d'EPS écrite pour les candidats inaptes.