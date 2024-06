Congo-Brazzaville: Découverte - Les experts du Crédaf au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

En séjour à Brazzaville pour la trente-septième conférence annuelle couplée à la quarantième assemblée générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales (Crédaf), les participants à ces assises sont allés découvrir, le 18 juin, l'histoire du Congo au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

La délégation du Crédaf a été reçue au perron du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par sa directrice générale, Bélinda Ayessa. Elle a bénéficié d'une visite guidée de ce haut lieu de mémoire qui lui a permis de prendre connaissance des richesses culturelles du Congo, à travers l'épopée de De Brazza.

A l'issue de cette visite, deux experts du Crédaf ont réagi. « Toute cette création de la ville que je ne connaissais pas, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Je repars avec beaucoup d'informations, je pense que les délégués également. C'est vraiment formidable », a indiqué le premier. Quant au second, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), il s'est dit lui aussi satisfait d'avoir découvert l'histoire de Brazzaville voisine. « Je suis de la RDC. On entend toujours parler de Brazzaville, mais on n'a jamais su d'où est sorti ce nom. Aujourd'hui, nous avons au moins une idée très claire sur l'historique de la ville de Brazzaville qui est notre voisine », a-t-il laissé entendre.

Outre les experts du Credaf, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a reçu également le groupe des touristes, notamment de l'Association internationale des régions francophones représentée par sept pays d'Afrique et d'Europe. Tout comme les premiers, ils sont venus également s'imprégner de l'histoire du Congo au travers du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

« C'était excellent, super. On ne savait pas trop à quoi s'attendre et la visite était vraiment exceptionnelle. On ne pouvait pas venir ici à Brazzaville sans visiter le mémorial, voilà pourquoi je remercie beaucoup sa directrice générale, Bélinda Ayessa, de nous avoir accueillis et d'avoir pris le temps de faire cette visite avec nous », a déclaré une touriste.

En somme, toutes ces personnes venues découvrir le mémorial pensent qu'il est toujours merveilleux de visiter ce genre de centre, parce que cela rappelle l'histoire de Brazzaville en particulier et l'histoire de la République du Congo en général.