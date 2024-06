Congo-Brazzaville: Portrait - Freddy Mayala, de l'Alima aux Jeux olympiques

Freddy Mayala, natif de Moundongo, dans le département des Plateaux, représentera le Congo aux Jeux olympiques de Paris 2024, au 50 m crawl et au 100 m brasse.

L'actuel champion du Congo a décroché son ticket pour le grand événement grâce au principe d'universalité, qui permet aux athlètes n'ayant pas obtenu les minima de participer si leurs fédérations en formulent la demande. Ce mécanisme concerne les disciplines mères des Jeux olympiques comme la natation, l'athlétisme et le cyclisme.

Moundongo, dans le département des Plateaux, pratiquer la natation est une évidence pour tous les habitants. Dès la naissance, on initie les enfants à l'eau. Né le 18 juin 2000 sur les rives paisibles de la rivière Alima, Freddy commence à nager à 4 ans. Un non-événement, car ici tout le monde sait se mouvoir dans l'eau. Ce petit village de 150 habitants, dépourvu d'infrastructures minimum pour les études, deviendra très vite un obstacle pour son avenir. Son père, agent de Radio Congo, décide alors de le scolariser à Brazzaville en 2008.

Loin de la forêt tropicale dense et des savanes de son enfance, Freddy explore la diversité de Brazzaville. L'eau tumultueuse et profonde de l'Alima sera remplacée par les eaux bleutées et chlorées des piscines de Brazzaville. C'est à la télévision que l'actuel champion du Congo découvre que la natation est un sport pratiqué à Brazzaville. Ce qui vient nourrir ses ambitions déjà bien mûres.

La découverte du club Avenir natation va poser les prémices de sa carrière en 2012, en dépit des réticences de son père. 2015 marque ses débuts en tant que nageur phare du pays. Freddy est sélectionné pour représenter le Congo lors des préparatifs des Jeux africains de 2015 à Brazzaville, mais son père s'y oppose car, la même année, il prépare son BEPC.

Il intègre néanmoins la Fédération congolaise de natation. Sept ans plus tard, l'athlète se démarque au niveau national et participe pour la première fois à une compétition internationale à Dakar, à l'occasion du championnat d'Afrique des natations, zone II. Ensuite s'en suivra un deuxième voyage au Cameroun où il sera médaillé d'or et d'argent, puis un troisième au Japon pour le championnat mondial de natation.

Malgré le soutien sans faille de la nageuse Vanessa Bobimbo et du troisième vice-président de la Fédération congolaise de natation (Féconat), Alain Kounoumono, Freddy occupera la 113e place sur 119 candidats en crawl 50 m, réussissant néanmoins à améliorer son propre record. Ambitieux et déterminé, il poursuit ses études, obtient son baccalauréat et passe en deuxième année à l'université.

Grâce au championnat national organisé en 2024, celui qui a représenté le Congo à Fukuoka reprend les entraînements. Il est sacré champion national avec six médailles d'or au 50 m crawl. Désormais, son ambition est d'atteindre l'objectif de 26 secondes pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. « Aux Jeux olympiques de Paris, Freddy va pour la première fois pratiquer la brasse sur 100 m, en plus des 50 m sur le crawl.

C'est un nouveau défi qu'il se lance, nous le soutenons dans cette perspective », a annoncé Alain Kounoumono, qui en plus d'être le troisième vice-président de la Féconat, est également son entraîneur. Si pour l'athlète de 24 ans battre son propre record est l'objectif à atteindre aux Jeux olympiques de Paris, il se pose aussi la question de la suite de sa carrière faute d'infrastructures de base.