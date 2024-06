Afrique: Prix Découvertes RFI

Au-delà de sa fonction traditionnelle d'informer, d'analyser et de distraire, Radio France internationale (RFI) fait la promotion des artistes musiciens depuis plus de quarante ans, à travers le « Prix Découvertes RFI » qui chaque année met en avant les nouveaux talents du continent africain. C'est une initiative louable en ce qu'elle accompagne les acteurs d'un secteur culturel qui fait face à des difficultés financières et logistiques diverses.

Pour l'année 2023, le jury a porté son choix sur la Congolaise Jessy B. Dans sa discographie, elle compte plusieurs titres parmi lesquels « Maïmouna », relatant la tragédie du stade d'Ornano à Brazzaville, où une jeune fille, parmi tant d'autres, trouva la mort à la suite d'une bousculade provoquée par une foule immense venue se faire enrôler pour intégrer les Forces armées congolaises.

La semaine dernière, le directeur de RFI a fait le déplacement de Brazzaville et remis personnellement ce prix à la récipiendaire. Un grand honneur pour l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et, surtout, pour l'artiste musicienne qui a salué cette marque de reconnaissance lors de son concert à l'Institut français du Congo, au cours duquel elle a reçu son trophée.

De son côté, dans les interviews accordées à notre quotidien Les Dépêches de Brazzaville et à ADIAC TV, le directeur de RFI est revenu sur la place que sa radio accorde à la musique en général et à la promotion des artistes musiciens en particulier. Il a émis le souhait de voir le Prix Découvertes RFI gagner une envergure maximale, justifiant que la musique est un élément majeur de l'identité de RFI et constitue de ce fait un lien fort avec les auditrices et auditeurs.

Il a également annoncé la création, à partir du 1er juillet, d'une nouvelle direction de la musique au sein de l'antenne afin de donner plus d'envergure au Prix et renforcer le lien avec les auditeurs. Une décision importante qui peut contribuer à porter davantage la nouvelle scène musicale africaine. Gageons que le Prix Découvertes RFI gagne en notoriété pour le bien des créateurs des œuvres de l'esprit, des auditeurs en général et l'épanouissement de la jeune musique urbaine.