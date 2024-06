Algérie: Aïd El-Adha - Kamel Sidi Said transmet les voeux du président de la République à la presse

ALGER — Le Conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication à la Présidence de la République, M. Kamel Sidi Said, a effectué, mardi, une visite au siège de l'agence Algérie presse service (APS) à Alger pour transmettre les voeux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la corporation de la presse nationale à travers les journalistes et les travailleurs de l'agence, à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

Accompagné du Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd, M. Sidi Said a visité les différents services rédactionnels et les structures techniques de l'agence, où il a adressé ses voeux aux journalistes et aux travailleurs à l'occasion de l'Aïd El-Adha, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission d'information au sein de l'agence.

Le Conseiller du président de la République s'est également enquis du fonctionnement des services et des différentes étapes du processus de production de contenus médiatiques via les différents supports médias de l'agence, dont les dépêches du fil d'actualités, la plateforme de diffusion de contenus audiovisuels et les sites électroniques dans les deux langues nationales et en langues étrangères.

M. Sidi Said s'est ensuite rendu au siège de la Télévision algérienne et de la Radio nationale pour transmettre les voeux du président de la République aux journalistes et aux travailleurs de ces deux établissements publics à l'occasion de l'Aïd El-Adha.