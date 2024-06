Soudan: Guerre - Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce la faillite des négociations

Une semaine à peine après avoir réclamé un cessez-le-feu, inquiets des conséquences qu'aura un siège prolongé d'el-Fasher au Soudan, les ambassadeurs du Conseil de sécurité se sont fait briefer sur les dernières avancées de cette guerre qui oppose le général al-Burhan à son ancien adjoint devenu rival le général Daglo.

À la table du Conseil, l'assistante du secrétaire général à l'Afrique a redit la faillite des négociations pour enrayer l'escalade de la violence qui paralyse le Soudan. Les combats se sont intensifiés autour de Khartoum, des régions Kordofan et Gezira. Partout, le respect des droits humains régresse. Et l'ONU condamne précisément l'attaque de l'hôpital au sud d'el-Fasher, par les Forces de soutien rapide (FSR) du général Daglo dit Hemedti, il y a 10 jours. C'était le principal centre hospitalier vers lequel les civils pouvaient se tourner.

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, s'est rendu au Soudan du Sud pour rencontrer des civils qui ont fui le Soudan voisin. « À Kosti, j'ai rencontré des personnes récemment déplacées de Kordofan, où la guerre du Soudan fait rage, terrorisant les civils et les obligeant à fuir. Leurs récits de violence et d'abus sont des témoignages douloureux du mépris total des règles de la guerre par les parties à ce conflit », a-t-il déclaré sur son compte X ce 18 juin.

