Maroc: ONU - M. Hilale met en exergue l'attachement de SM le Roi aux valeurs de coexistence et à la lutte contre le discours de haine

Nations Unies (New York) — L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale a mis en relief, mardi à New York, l'attachement ferme et constant du Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux valeurs de coexistence et à la lutte contre les discours de haine et l'intolérance.

M. Hilale s'exprimait lors d'un événement de haut niveau co-organisé par la Mission permanente du Maroc aux Nations Unies et le Bureau onusien de la prévention du génocide à l'occasion de la 3è journée internationale de lutte contre le discours de haine sous le thème "investir dans la capacité des jeunes à lutter et contrer les discours de haine". Cette Journée, célébrée le 18 juin de chaque année, a été proclamée par l'ONU à l'initiative du Royaume en juillet 2021.

Dans ce contexte, M. Hilale a indiqué que Sa Majesté le Roi a bien voulu donner Ses Hautes instructions pour placer les jeunes marocains au coeur de toute stratégie de développement intégrée, en adoptant des politiques axées sur les principes d'égalité des chances, d'éducation de qualité, de civisme et d'autonomisation intellectuelle et professionnelle.

Le but est de garantir que les jeunes soient protégés contre tout comportement marginal à risque et habilités à agir en tant que vecteurs de changement dans la société, a précisé le diplomate, soulignant que l'implication de la jeunesse marocaine dans la lutte et la réduction des discours de haine et d'extrémisme dans la société s'est avérée "très utile" dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale, d'où la pertinence de la Stratégie nationale marocaine intégrée pour la jeunesse (2015-2030).

%

Relevant que le Maroc attache une importance primordiale au rôle indispensable de la société civile et des associations de jeunes, l'ambassadeur a en outre rappelé la mise en place en juillet 2011 du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative.

"A ce jour, le Maroc compte environ 50.000 associations présentes sur tout le territoire national. Ces associations opèrent dans plusieurs domaines couvrant l'éducation, l'inclusion sociale, la santé, le sport, le leadership politique, la défense des droits de l'Homme et le développement de la jeunesse", a-t-il indiqué, ajoutant que l'action de ces associations contribue à protéger la jeunesse marocaine du fléau du discours de haine et à promouvoir leur rôle en tant qu'acteurs de changement.

L'ambassadeur Hilale a, de même, souligne que Sa Majesté le Roi a réitéré l'importance de l'inclusion des jeunes dans Son message au 9è Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), tenu en novembre 2022 à Fès, dans lequel le Souverain a affirmé que le dialogue est "intergénérationnel: c'est-à-dire qu'il associe la jeunesse et conjugue le futur au présent. Les jeunes ne représentent pas seulement les générations que nous devons préserver du fléau de la guerre et des discours de la haine; elles sont celles qui, d'ores et déjà, font la paix".

Par ailleurs, les intervenants lors de cet événement ont salué le rôle et le leadership du Royaume en matière de lutte contre le discours de haine, sous toutes ses formes, y compris dans l'espace numérique où prolifèrent les discours de haine. Ils ont, également, indiqué que cette journée internationale sert de rappel de l'importance de faire front commun contre le discours de haine et de mobiliser les efforts de toutes les composantes de la société, y compris les jeunes pour venir à bout de ce fléau.

La tenue de cet événement de haut niveau a consacré le rôle du Royaume, Sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, en tant que leader régional et international dans la lutte contre le discours de haine. Il s'agit aussi d'une reconnaissance des actions que le Maroc continue d'entreprendre pour promouvoir les vertus de la coexistence, du vivre-ensemble et du dialogue dans le monde.

L'évènement a été marqué par la lecture d'un message du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans ce message, le haut responsable onusien a notamment indiqué que les jeunes sont souvent les plus touchés par le discours de haine, notamment en ligne, estimant que ces jeunes doivent faire partie de la solution.

"Les gouvernements, les autorités locales, les dirigeants religieux, commerciaux et communautaires ont le devoir d'investir dans des mesures visant à promouvoir la tolérance, la diversité et l'inclusion, et à lutter contre les discours de haine sous toutes ses formes", a-t-il préconisé.

Pour sa part, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Dennis Francis a insisté dans son message préenregistré sur la nécessité de refléter les valeurs d'harmonie, de tolérance, de compréhension et de respect qui sont fondamentales pour des sociétés saines et dynamiques.

"C'est ainsi que nous devons impliquer les 1,2 milliard d'habitants de la planète. Les jeunes qui représentent 16% de la population mondiale sont les plus connectés en ligne. Ils sont souvent les premiers à être exposés à la haine en ligne, en tant que cibles, victimes ou spectateurs, et ils ont un rôle essentiel à jouer en tant qu'acteurs d'un changement positif", a-t-il dit.

Cet évènement qui a vu la participation de plusieurs ambassadeurs et diplomates accrédités auprès de l'ONU, a été marqué par les interventions de jeunes et nombre de responsables onusiens, notamment le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires des jeunes, le Conseiller spécial aux droits des enfants à l'UNICEF, le Conseiller spécial du Bureau chargé de la question de la violence contre les enfants, ainsi que les Représentants du Programme des Nations Unies pour le développement et du département des affaires économiques et sociales de l'ONU.