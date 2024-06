Algérie: Aïd El-Adha - L'ANCA appelle les commerçants à reprendre du service à partir de mercredi

L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a appelé, mardi dans un communiqué, les commerçants, prestataires de services et opérateurs économiques à reprendre du service et à ouvrir leurs commerces à partir de mercredi.

Après avoir remercié tous les commerçants permanenciers pour leur haut sens du devoir d'assurer le service public et le respect du programme de permanence conformément aux lois en vigueur, l'Association a appelé tous les commerçants, prestataires de services et opérateurs économiques non concernés par la permanence à reprendre leurs activités et à ouvrir leurs commerce immédiatement après la fin de l'Aïd, soit à compter du mercredi.

Elle a tenu également à rassurer les commerçants que "les marchés de gros et les chaînes d'approvisionnement fonctionnement normalement selon le programme habituel au niveau de toutes les wilayas".

L'ANCA a affirmé, en outre, que les programmes de permanence de Aïd El-Adha, arrêtés par les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à travers les différentes wilayas, "ont été largement respectés par les opérateurs commerciaux et économiques concernés par les différentes activités d'approvisionnement en produits de large consommation (boulangeries, vendeurs de fruits et légumes, alimentations générales, usines de transformation de lait, minoteries, cafétérias et restaurants).

L'ANCA a exprimé sa satisfaction du respect du programme de permanence par les commerçants et opérateurs économiques, à un taux de "100% dans plusieurs communes au niveau national", affirmant "que plusieurs commerçants ont ouvert leurs commerce durant les jours de l'Aïd, sans que leurs noms ne figurent sur la listes des commerçants concernés par le programme de permanence".