Afrique: 23e championnats d'Afrique d'Athlétisme - Emmanuel Eseme Alobwede s'échauffe dans les locaux de UCB

Arrivé lundi 17 juin à l'aéroport international de Douala, l'athlète le plus rapide du Cameroun, se prépare à participer à la compétition prévue à Douala du 21 au 26 juin 2024.

Avant ce grand rendez-vous de la mère des disciplines sportives, l'entreprise UCB, leader dans la fabrication de boissons et notamment de l'eau minérale Madiba, dont Emmanuel Esseme est l'égérie, a présenté ses locaux à l'athlète, au cours d'une visite qu'elle a organisée.

Cette visite a été l'occasion pour UCB de réaffirmer son soutien à Emmanuel Esseme. L'entreprise en a profité pour lui offrir des équipements d'entraînement de la marque Madiba, soulignant ainsi son encouragement et son soutien constant.

C'était une occasion d'échanger avec la presse, au sujet de cette magnifique collaboration entre l'Athlète et la marque d'eau minérale Madiba.

Jean Pierre TIEMANI, Directeur Général adjoint de UCB a profité de l'occasion pour rappeler que l'entreprise travaille constamment à l'amélioration de ses produits pour maintenir sa position de leader. "Nous nous efforçons de toujours être les meilleurs, et cela passe par un soutien indéfectible à nos partenaires, comme Emmanuel Eseme," a-t-il déclaré.

Francis MBONGUE, Directeur Marketing et Innovation, quant à lui, a souligné l'importance des valeurs prônées par l'entreprise, notamment la promotion de l'excellence camerounaise. "Accompagner Emmanuel Eseme, c'est promouvoir l'excellence," a-t-il affirmé. "Quand nous avons vu le travail qu'il faisait avec les ressources limitées qu'il avait, nous avons décidé de le soutenir à travers notre marque. Aujourd'hui, Madiba est une eau nationale et Emmanuel Eseme en est le visage. Nous voulons continuer à nourrir ce partenariat et l'aider à aller plus loin."

Emmanuel Esseme, pour sa part, a exprimé sa gratitude et sa détermination face à l'adversité. Conscient qu'il est à domicile et qu'il sera l'homme à abattre, il reste concentré sur l'essentiel : la course. Soutenu par UCB et la marque Madiba, Eseme est plus motivé que jamais. "Quand vous êtes motivé pour un travail bien fait, cela vous encourage à continuer à travailler dur pour atteindre les sommets. J'encourage les jeunes à travailler très dur et à croire en eux-mêmes. Les Camerounais sont très talentueux, ils ont juste besoin de rester concentrés et de disposer des moyens nécessaires," a-t-il déclaré.

Ces championnats d'Afrique d'athlétisme sont également une porte ouverte vers la participation aux Jeux Olympiques de 2024. Bien qu'Emmanuel Eseme soit déjà qualifié, d'autres athlètes vont tenter d'arracher une place qualificative pour les JO qui débutent dans un mois. La compétition s'annonce rude, mais avec le soutien d'entreprises comme UCB, les athlètes camerounais sont prêts à relever le défi.