Pourquoi le siège de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) se trouve-t-il à Vienne, la capitale autrichienne, alors que l'Autriche ne produit pas un seul baril de pétrole de son sous-sol ? Si vous trouvez la réponse à cette question, vous aurez également une piste pour comprendre pourquoi Atanga Nji désigne les bons et les mauvais leaders de l'UPC ou du PCRN au Cameroun, bien qu'il ne possède la carte d'aucune de ces formations politiques et qu'il soit membre du parti au pouvoir depuis 1982, souvent accusé de maintenir le pays dans une situation tendue.

Vienne, Une Capitale Symbolique

La question de la localisation du siège de l'OPEP est en effet intrigante. Parmi la petite quinzaine de pays membres de l'OPEP, on compte le Gabon, le Congo Brazza, l'Angola, l'Algérie, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Ensemble, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent provoquer des crises mondiales par simple volonté commune. Par exemple, pour se venger d'Israël et de ses alliés lors de la guerre du Kippour de 1973, leur décision de baisser leur production mensuelle (pour à peine 5 %) a immédiatement entraîné une explosion des prix du brut et de ses dérivés. C'est ce qu'on a appelé le choc pétrolier de 1973.

Et malgré tout ça, c'est l'Autriche, un pays neutre et sans production pétrolière significative, qui héberge le siège de l'OPEP. Ce choix peut être vu comme un symbole de neutralité, un lieu où les membres de l'OPEP peuvent se réunir loin des pressions géopolitiques des grandes puissances. L'Autriche a été perçue comme une zone tampon internationale pendant les années de guerre froide, refusant de prendre position entre les deux blocs, otanien et soviétique. Cette neutralité relative a fait de Vienne un lieu stratégique pour de nombreuses organisations internationales, y compris l'OPEP.

Parallèle avec la Situation au Cameroun

Ce paradoxe trouve un écho curieux dans la situation politique au Cameroun. Pourquoi Atanga Nji, membre du parti au pouvoir, se permet-il de désigner les leaders acceptables des partis opposants comme l'UPC et le PCRN ? Dans quel texte de la loi camerounaise est-il écrit que c'est le ministre de l'intérieur qui distribue les bons et les mauvais points dans les affaires internes des partis ? Ce phénomène soulève des questions sur la neutralité et l'impartialité des autorités dans la gestion des affaires politiques.

L'analogie avec la localisation du siège de l'OPEP à Vienne met en lumière une pratique où les apparences de neutralité peuvent masquer des intentions et des influences beaucoup plus complexes. Atanga Nji, en contrôlant les coalitions politiques sous prétexte d'autorisation ou de déclaration, semble exercer une influence disproportionnée sur les dynamiques internes des partis opposants, alors que les coalitions sont par nature informelles et ne devraient pas obéir à des règles strictes d'autorisation.

Contradictions et Symboles de Pouvoir

Ces paradoxes révèlent une dynamique où des décisions qui semblent contraires à la logique apparente sont prises pour des raisons symboliques ou stratégiques. De la même manière que Vienne a été choisie pour sa neutralité, Atanga Nji pourrait justifier ses actions par un désir de maintenir la stabilité politique, bien que cela puisse être perçu comme une forme de contrôle autoritaire.

Un autre exemple de telles contradictions est la France, qui vend de l'uranium aux Asiatiques alors qu'elle n'en possède quasiment pas sous sa surface. Ces décisions apparemment illogiques soulignent souvent des stratégies de pouvoir et des équilibres géopolitiques complexes.

En conclusion, le choix de Vienne comme siège de l'OPEP et l'influence d'Atanga Nji sur les partis politiques camerounais sont des exemples de décisions qui défient la logique simple mais qui trouvent leur explication dans des contextes de neutralité apparente, de contrôle stratégique et de maintien des équilibres de pouvoir. Ces situations illustrent comment des choix de localisation ou des actions politiques peuvent être utilisés pour masquer des intentions plus profondes et complexes.