Cameroun: Marchés publics au pays - Opacité et enrichissement personnel au coeur des critiques

Remi Tassing, l'activiste qui dénonce les dérives des marchés publics au Cameroun

Au Cameroun, l'attribution des marchés publics est souvent source d'opacité et de critiques. Remi Tassing, ingénieur et membre du mouvement citoyen Stand Up for Cameroon, a fait de la lutte contre ces dérives son cheval de bataille.

Un travail d'investigation minutieux et solitaire

Sur son temps libre, Remi Tassing se plonge dans les documents officiels mis en ligne par les institutions camerounaises. Un travail fastidieux et "austère", comme il le qualifie lui-même, mais qui lui permet de mettre au jour des anomalies troublantes.

Des listes de bénéficiaires de marchés publics publiées sur les réseaux sociaux

Las de voir les soupçons de corruption planer sur les marchés publics, Remi Tassing a décidé de passer à l'action. Le 1er juin 2024, il a publié sur les réseaux sociaux une liste de 203 agents, contractuels et fonctionnaires camerounais qui ont bénéficié de marchés publics. Une publication qui a fait grand bruit et suscité de nombreuses réactions.

Un appel à la prise de conscience collective

L'objectif de Remi Tassing est d'alerter l'opinion publique sur les dérives des marchés publics au Cameroun et de mobiliser les citoyens pour exiger davantage de transparence et de responsabilité. Il rêve d'une prise de conscience collective qui permettrait de mettre fin à ces pratiques illégales et néfastes pour le pays.

Un combat contre un système opaque et verrouillé

Le combat de Remi Tassing est loin d'être facile. Il se heurte à l'opacité du système et aux réticences de ceux qui profitent des marchés publics opaques. Mais il est déterminé à poursuivre son combat pour une gestion plus saine et plus transparente des finances publiques au Cameroun.

Vers une réforme profonde du système de passation des marchés publics ?

Les révélations de Remi Tassing ont mis en lumière la nécessité d'une réforme profonde du système de passation des marchés publics au Cameroun. Il est urgent de mettre en place des mécanismes plus transparents et plus rigoureux pour garantir une meilleure allocation des ressources publiques et lutter contre l'enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.

Le combat de Remi Tassing est un symbole de l'espoir d'un Cameroun plus juste et plus transparent. Son engagement et sa détermination devraient inspirer d'autres citoyens à se mobiliser pour exiger des comptes à leurs dirigeants.