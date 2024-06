Gabon: Mobilisation Citoyenne - « Campagne d'Éducation Civique et Citoyenne »

L'éducation civique est l'affaire de tous. L'ONG Programme des femmes actives et citoyennes (PROFAC) et sa présidente ont précédé au lancement de cette campagne allant du 14 au 20 juin 2024, dans la ville pétrolière de Port-Gentil, avec l'appui et accompagnement du ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye. Ladite campagne, relative à l'Éducation civique et citoyenne, vise à contribuer à l'amélioration du vivre ensemble en cette nouvelle ère où les Gabonais pensent et croient à leur essor vers la félicité. Cette rencontre a vu principalement la participation des populations des quatre (4) arrondissements de la ville de Port-Gentil : femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap.

Le 30 août 2023, date du "coup de la libération ou de liberté", c'est selon, a redonné aux Gabonais, un nouvel espoir. Le CTRI, avec à sa tête, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, chef de l'État, oeuvre pour la transition démocratique et la restauration des institutions. Cette restauration passe par la restauration des mentalités, d'où cette campagne relative à l'Éducation civique et citoyenne. Elle vise à contribuer à l'amélioration du vivre ensemble. L'on pouvait voir écrit : "Pour changer des mentalités, j'exerce une citoyenneté responsable et constructive".

Cette campagne d'Éducation civique et citoyenne a été également l'opportunité d'inviter expressément les citoyens à aller se faire enrôler massivement pour accroître la participation aux prochaines élections référendaires, notamment les jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap. Les sessions d'information ont porté sur les notions relatives à la Transition, Citoyenneté active, au Processus Électoral, Référendum, Paix, Médiation et Cohésion sociale. Des réunions communautaires avec les Leaders des jeunes, femmes, religieux, traditionalistes et autres chefs de communauté locale ont été aussi organisées.

Être citoyen Gabonais, explique t-on, c'est posséder un statut juridique impliquant droits et devoirs, mais c'est aussi, se voir donner la possibilité de prendre activement part à la vie démocratique de sa localité, de l'État, de la communauté dans laquelle l'on réside. Aussi, la question du référendum a t-elle aussi été abordée et les populations ont été éclairées là dessus. "C'est une procédure permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'un referendum constitutionnel. En tant qu'acteur de la Société Civile, il était donc important d'échanger avec les populations, de sensibiliser et d'outiller nos concitoyens."

Les Campagnes de sensibilisation visent essentiellement à :

● Préparer les hommes, les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables à s'engager davantage pour un impact plus significatif dans le processus de transition post-Dialogue ;

● Susciter une adhésion massive pour l'enrôlement et la participation citoyenne en vue de participer activement au développement du pays ;

● Sensibiliser les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables en termes de concepts clés, d'outils et de pratiques de participation civique et citoyenne.

Des populations venues nombreuses ont exprimé leur satisfaction quant aux échanges de cet exercice de discussion de proximité. Elles ont ont salué l'initiative et remercié le ministre des Affaires Étrangères, chargé de l'Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l'étranger, Régis Onanga Ndiaye. L'une des recommandations a été de renouveler ce type de rencontres qui renforcent les liens en cette période de Transition politique.