Ile Maurice: Le Premier ministre Pravind Jugnauth - «Un Budget qui inspire confiance en l'avenir»

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, estime que son gouvernement a tenu ses engagements en matière de développer davantage le pays et de bâtir une société plus juste, durable et inclusive.

Ce dernier Budget de son mandat aborde les défis actuels et «inspire la confiance en l'avenir», car un enfant est pris en charge de sa conception jusqu'à l'âge adulte. «En 2014, la pension était de Rs 3 623, nous l'avons augmentée de 286,4 %. Jamais dans l'histoire de notre pays nous n'avions eu une telle augmentation. Nous sommes allés au-delà de notre promesse de porter la pension à Rs 13 500.»

«Si ce Budget est électoraliste, tous nos Budgets ont donc été électoralistes car nous n'avons jamais cessé de soutenir la population», affirme le chef du gouvernement. Qui a tenu à donner l'assurance qu'un exercice de réalignement des salaires est en cours et sera bientôt une réalité. Il déclare en outre que les réformes du rapport Parry sur les courses hippiques étaient une nécessité et dit constater que certaines pratiques résistent et nuisent encore à ce secteur. Mais il souligne que son gouvernement n'a jamais voulu écarter le MTC des courses hippiques.

Par rapport aux dossiers relevant de son ministère, Pravind Jugnauth souligne que le budget de la police augmente de plus de 15 %. Pour un système de surveillance maritime efficace, un plus gros patrouilleur offshore financé par le Japon viendra fournir un soutien extérieur à Agaléga et aux Chagos. Le PM évoque des projets visant à améliorer la qualité de vie des Rodriguais et promet plus de développement à Agaléga. Il regrette que les discussions avec la Grande-Bretagne n'aient pas abouti sur les Chagos et affirme qu'il ne baissera pas les bras ; mais il ne fera pas d'autres commentaires s'agissant de ce dossier en raison des élections générales au Royaume-Uni.

Dans la foulée, il réitère son engagement à combattre la drogue. Une gestion électronique des analyses de stupéfiants pour contrer le retard dans les rapports sera ainsi introduite au Forensic Science Laboratory. La modernisation de l'aéroport et du port figure aussi à l'agenda. «Nous sommes pleinement satisfaits de notre bilan. Aucun Mauricien responsable ne souhaiterait faire confiance à des politiciens démagogues et croire à des promesses irréfléchies», a-t-il conclu.