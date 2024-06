Ile Maurice: Alan Ganoo - «La majorité silencieuse et le peuple intelligent nous feront confiance»

Le ministre du Transport, Alan Ganoo, est confiant que ce gouvernement reviendra au pouvoir après les prochaines élections générales pour présenter un nouveau Budget.

«La majorité silencieuse et le peuple intelligent nous feront confiance à nouveau. Nous serons là en 2025 pour présenter un nouveau Budget. Permettez-moi de suggérer le thème de celui-ci : 'Aujourd'hui nous appartient.'» Peu avant, le ministre a lourdement critiqué les parlementaires de l'opposition qui, dit-il, se font des illusions. «Que des mensonges, de l'hystérie, des contre-vérités et du cinéma. Ils ont 'mitraillé' ce Budget, mais cela n'a pas fait mouche. Ils sont absents ce matin parce qu'ils allaient se faire tirer dessus à boulets rouges. Ils se sont défilés.»

Alan Ganoo a ensuite encensé le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, et le Premier ministre, Pravind Jugnauth qui, dit-il, ont su sauver le pays malgré le Covid-19. «Le pays a des réserves pour 11 mois alors qu'en 2014, les réserves n'étaient que pour six mois. L'économie est plus forte, plus résiliente, plus solide et inclusive.»

Le ministre a également évoqué la Compagnie nationale de transport qui aura bientôt ses premiers autobus électriques et les activités de la National Land Transport Authority qui rapportent Rs 2,8 milliards dans les caisses de l'État. Alan Ganoo annoncé une série de mesures pour améliorer les services que cette dernière offre au public. Il a mentionné l'ouverture de nouveaux comptoirs, le recrutement de 69 fonctionnaires additionnels, des services en ligne et des négociations avec les concessionnaires de véhicules pour l'enregistrement.

Le ministre a également annoncé que Metro Express Ltd travaille sur un projet de panneaux solaires d'une capacité de 11,5 MW pour alimenter les trams. Avant de conclure, il a déclaré que le peuple sera appelé à faire un choix dans quelques mois entre une équipe sérieuse et une autre construite sur la haine et la soif du pouvoir.