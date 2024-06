Ile Maurice: Vingt-quatre équipes en lice dans quatre divisions

Pour la troisième année consécutive, la F5 Corporate League revient au Centre de football Le Five, à Riche-Terre. L'UBP, vainqueur des deux précédentes éditions, sera de nouveau en lice et mettra son titre en jeu. Vingt-quatre équipes se sont inscrites pour cette présente édition. Si la saison dernière, les organisateurs avaient prévu trois divisions (Star League, Division 1 et Division 2), pour cette saison, en revanche, ils ont ajouté une autre division... la D3.

Pour l'heure, la Star League est la seule division où les équipes sont connues. Celle de Cool Expert, championne de la Division 1, a été promue et a rejoint UBP, Manser Saxon (vice-championne), PNL, MCB et Swan. Rappelons que la saison dernière, la bande à Patrick Tèche avait bouclé la compétition avec 24 points (huit victoires et deux défaites), soit cinq points d'avance sur son dauphin Manser Saxon.

Dans la D1, on connaît déjà trois des six équipes qui constitueront cette division. Elles sont Trou-aux-Biches Beachcomber, Emtel et Blue Connect. Ces deux dernières ont été promues de la D2 à la D1. La formation de Blue Connect avait été désignée championne de la D2 en 2023. CIM Finance et New Quincaillerie St-Hélène ont, elles, été retenues en D2.

Les équipes restantes seront classées à l'issue des matches de barrages, prévus le samedi 29 juin prochain. Et justement, pour ces barrages, treize équipes seront présentes. À l'issue desquels trois équipes iront, donc, en D1, quatre en D2 et six en D3. Les tirages au sort des barrages et du calendrier des matches des quatre divisions auront lieu ce jeudi à Terre-Rouge.

Le coup d'envoi des compétitions dans les différentes divisions sera donné le samedi 6 juillet prochain. Cette phase de groupes sera jouée en dix journées jusqu'au 14 septembre. Par la suite, il y aura, comme l'année dernière, la Champions Cup, autre compétition que compte organiser Le Five Centre de Foot, et qui réunira les meilleures formations. La formule d'élimination directe sera appliquée lors de ce tournoi qui démarrera au stade des huitièmes de finale.

Les équipes en lice

UBP, Manser Saxon, PNL, MCB, Swan, Cool Expert, Blue Connect, Trou-aux-Biches Beachcomber, Emtel, CIM Finance, New Quincaillerie St-Hélène, Rank Interactive, IBL, Kaldera Ltd, Deloitte, Axess, QBL, Ocorian, Moroil, International Proximity, Amaris Consulting, Senator, Sun Ltd, SGS & CO.

Les équipes qui disputeront les barrages

Rank Interactive, IBL, Kaldera Ltd, Deloitte, Axess, QBL, Ocorian, Moroil, International Proximity, Amaris Consulting, Senator, Sun Ltd, SGS & CO.