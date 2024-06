Madagascar: Programme PAGE 2/GIZ - Bilan des réalisations avant la prochaine phase

Une journée porte ouverte destinée à présenter officiellement les réalisations et les leçons apprises de la deuxième phase du Programme de protection et d'exploitation durable des ressources naturelles à Madagascar de la GIZ Madagascar (PAGE 2/GIZ) s'est tenue hier à l'Hôtel de Ville Analakely.

La phase 2 de ce programme, qui a débuté en 2020, touche actuellement à sa fin. Pour marquer la clôture de cette phase, des séances de conférences-débats et de partage des leçons tirées et des meilleures pratiques du programme autour du thème « Valorisation et exploitation durable des ressources naturelles à Madagascar Vers une Synergie des Approches pour plus de durabilité », ont été organisées hier à l'Hôtel de Ville Analakely. Une trentaine de stands a également été érigée sur le Parvis pour permettre aux différents acteurs et bénéficiaires du programme de témoigner de leurs acquis et résultats.

Selon Olitiana Ratovo, directeur de l'Organe de coordination des actions stratégiques pour la Diplomatie verte et des organismes rattachés (OC-DVOR) auprès du MEDD, le programme qui s'est déployé à travers un ensemble de mesures de protection, de restauration et de gestion des ressources naturelles dans les aires protégées, leurs zones périphériques et les régions de décharges dans la région Boeny et Diana, a été un succès.

Beaucoup reste cependant à faire. Malgré les efforts pour promouvoir des pratiques durables et restaurer les paysages, l'état de l'environnement se détériore tout de même à Madagascar. Pour préserver le capital naturel du pays, les communautés doivent changer de pratiques sinon les pressions sur les aires protégées risquent de perdurer, mettant en péril leur contribution au développement de Madagascar.

C'est ainsi que Rosmarie Metz, la directrice pays de GIZ dans la Grande île, a annoncé hier une suite au programme, la phase 3 du PAGE donc, qui débutera au mois de juillet prochain. Un signe d'engagement fort de l'Allemagne, l'un des plus grands donateurs dans le domaine du développement durable, qui continuera donc à apporter son expérience et son expertise dans l'appui de Madagascar dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable.