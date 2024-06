Madagascar: Théâtre - « Galifantsy », la girouette de l'amour

L'interminable litanie de l'amour se réinventera dans la pièce théâtrale « Galifantsy », écrite par Arikom's Randria, le 30 juin à Havoria, dans la partie de la radio nationale à Anosy incendiée en 2009 lors des émeutes, depuis réhabilitée en salle de spectacle.

Sur les planches, l'équipe de « Rohinkanto » joueront l'histoire de Nosy, une campagnarde fiancée à Ragasy. Un jeune paysan qui, au fil de l'histoire, verra des prétendants tenter de dérober de ses mains, sa belle.

Comme l'ego et la flatterie vont parfois de pair, la jeune femme semble être touchée par tant d'attention venant de François et Mec. Les choses se corsent et à l'auditoire de découvrir le dénouement de l'affaire. Face à face entre la ville et la campagne, face à face entre l'authentique et l'artificiel, face à face entre la tentation et la fidélité... il y autant de noeuds à délier dans « Galifantsy ».

« Il y aura de la chorégraphie, des chants et de la comédie », projette Anjaraliva, une des comédiennes. C'est une première représentation pour les inconditionnel(le)s des histoires d'Arikom's Randria sur les ondes radios. « C'est une nouvelle pièce, elle n'a jamais été jouée à la radio », ajoute-t-elle. Sept comédiens et comédiennes seront sur les planches.