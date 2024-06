Madagascar: Une clarification du langage utilisé dans cette campagne électorale

Deux jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives, les partis politiques commencent à parler plus clairement de leurs intentions après les élections.

A droite, le RN opère un recul prudent lorsqu'il parle des projets dont il avait parlé, mettant particulièrement à l'aise la majorité présidentielle qui évoque les reniements du parti de Jordan Bardella. A gauche, le Nouveau Front Populaire préfère insister sur la cohésion de ses membres et non sur certaines de leur divergence.

Une clarification du langage utilisé dans cette campagne électorale

Les partis politiques sont maintenant obligés de rentrer dans le vif du sujet. Leurs leaders doivent maintenant faire preuve de réalisme. Le RN est obligé d'opérer un recul prudent à propos de certaines mesures phares qu'il avait présentées. C'est le cas de la réforme de la retraite dont l'adoption avait été contestée, mais l'âge de départ à 60 ans ne semble plus aussi réalisable dans les circonstances actuelles.

Jordan Bardella a détaillé vendredi dernier un catalogue de mesures qu'il prendrait s'il arrivait à Matignon. Cependant, il s'est montré plus prudent dès lundi dans ses déclarations. Les membres de la majorité présidentielle ont retrouvé un certain allant et n'ont pas manqué de souligner ce qu'ils appellent ses reniements. Bardella a affirmé qu'il ne deviendrait Premier ministre que si son parti obtenait la majorité absolue à l'Assemblée.

Il a souligné qu'il ne se satisferait pas d'une majorité relative, instruit par la situation de la majorité actuelle. Les commentateurs ont pu épiloguer sur l'attitude qu'il semble adopter actuellement. Certains affirment qu'il pense aux difficultés rencontrées lors d'une cohabitation. Du côté du Nouveau Front Populaire, les tensions qui ont vu le jour ces derniers temps, semblent en apparence dissipées.

Cependant, les candidats de LFI, qui n'ont pas été investis, n'ont pas renoncé à se présenter et bénéficient du soutien de certains militants. Au fur et à mesure, on assiste à une clarification du langage des uns et des autres.