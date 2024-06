Madagascar: Karaté - Ligue Analamanga - Compétition d'ouverture de la saison à Ankatso

Le coup d'envoi de la nouvelle saison pour la ligue Analamanga de karaté-do sera donné au gymnase couvert d'Ankatso à la fin du mois. La relève des moins de 14 ans et les vétérans seront mis en avant.

La ligue Analamanga de karaté marque le début de la saison par une compétition. Sous l'impulsion de son nouveau président, Pierrot Rakotomalala, la ligue organise ce premier rendez-vous des pratiquants au gymnase couvert Ankatso le week-end du 29 et 30 juin. A l'occasion de ce lancement, les tatamis sont réservés aux enfants U14, notamment les poussins, les pupilles, les benjamins, minimes et aux vétérans de plus de 40 ans.

Les clubs disposant d'un certificat de conformité de Tana ville, Atsimondrano, Manjakandriana, Andramasina, Ankazobe, Anjozorobe, Avaradrano et Marovatana, qui forment la ligue Analamanga, sont conviés. En effet, plus de 400 karatékas sont attendus à Ankatso.

« En effet, les activités ont déjà débuté le 14 avril par un stage avec le sensei, Francis Renaud Balam. Mais c'est maintenant que les activités statutaires vont commencer. En plus de l'ouverture de la saison, l'objectif est également de réunir les deux générations : enfants et vétérans et de faire connaître à tout le monde la constitution de la ligue. Les autres catégories ont déjà pris part aux championnats d'Afrique de l'Est », a noté le président de ligue, lors d'un point de presse hier.

Chaque club pourra présenter deux combattants dans chaque catégorie. Les inscriptions ont lieu le 27 juin, tandis que la fiche technique et les règlements de la compétition sont déjà accessibles auprès des sections. Hier, sensei Eddie de la commission arbitrale est intervenu pour garantir la transparence dans l'arbitrage.

Seuls les arbitres qualifiés de la Fédération seront présents. Après l'ouverture de la saison, deux compétitions majeures sont encore au menu de la ligue. Le championnat régional est prévu pour les 21 et 22 septembre, un tremplin avant le sommet national à Toliara. L'open d'Analamanga en décembre clôturera la saison.