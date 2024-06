Madagascar: Salon de l'emploi numérique - Troisième édition de Zah@Geek les 21 et 22 juin à la Gare Soarano

L'événement Zah@Geek revient avec force, avec sa prochaine édition organisée cette semaine par Orange Madagascar. Il s'agit du plus important rendez-vous de l'emploi du numérique à Madagascar, qui réunit plus de 5 000 jeunes diplômés et 40 entreprises.

Le plus grand salon de l'emploi du numérique de la Grande île se tiendra les 21 et 22 juin 2024 au nouvel Orange Digital Center Gare Soarano. Organisé par Orange Madagascar avec le soutien de Huawei, cet événement s'impose comme une réponse cruciale aux défis de la transformation numérique et de l'emploi des jeunes dans le secteur informatique à Madagascar.

Frédéric Debord, directeur général d'Orange Madagascar, a annoncé hier la tenue de cet événement majeur. Plus de 40 entreprises du secteur seront présentes pour rencontrer plus de 5 000 jeunes diplômés et demandeurs d'emploi, spécialisés en informatique. Les visiteurs auront l'occasion unique de participer à des job datings et speed recruitings, avec la possibilité de se voir proposer immédiatement une centaine de postes.

Focus sur l'IA

Cette année, Zah@Geek mettra également en avant l'intelligence artificielle (IA) à travers des conférences thématiques. L'IA joue un rôle central dans la croissance des entreprises et l'amélioration du quotidien, et ses applications seront au coeur des discussions tout au long du salon. En plus des conférences, le programme comprend des Masterclass, un hackathon, ainsi que des sessions d'orientation et d'insertion professionnelle.

À noter que les deux premières éditions de Zah@Geek, en janvier et juin 2023, ont déjà été des succès retentissants. Avec plus de 6 000 visiteurs, 1 000 entretiens et 300 recrutements réalisés sur place, le salon s'inscrit dans la lignée des efforts déployés par Orange Digital Center Madagascar pour former les jeunes Malgaches aux technologies numériques et les accompagner dans leur insertion professionnelle.

Impacts importants

Frédéric Debord souligne que depuis son lancement en 2021, Orange Digital Center a formé plus de 4 000 apprenants, dont une majorité de jeunes femmes, et a facilité l'insertion professionnelle de plus de 1 000 d'entre eux.

En réunissant l'expertise des entreprises leaders du numérique, les ambitions de formation et d'insertion d'Orange Madagascar et l'innovation de Huawei, Zah@Geek 2024 promet d'être un catalyseur majeur pour le secteur numérique à Madagascar.