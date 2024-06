Angola: La Ministre de l'Environnement appelle à l'unité dans la lutte contre la désertification

Lubango — La ministre de l'Environnement, Ana Paula Chantre de Carvalho, a demandé aujourd'hui à la société d'unir les synergies pour lutter contre la désertification, en promouvant la gestion durable des sols, afin que la nouvelle génération puisse avoir accès aux ressources naturelles vitales dont dispose l'Angola.

La ministre a lancé cet appel à l'ouverture de l'atelier sur la gestion durable des sols comme instrument de lutte contre la désertification, dans le cadre du 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la désertification, sous le thème « Unis pour la Terre, notre héritage, notre avenir ».

Ana Paula de Carvalho a souligné l'utilisation inadéquate des ressources forestières, en particulier la biomasse, les pratiques agricoles et d'élevage et la manipulation intensive des sols, la déforestation, les feux de forêt, les graves sécheresses et les inondations, parmi les facteurs à l'origine de la désertification.

Le changement climatique, selon la ministre, a un grand impact dans le sud de l'Angola, principalement dans les provinces de Huila et Cunene, et ce n'est qu'ensemble que l'on pourra trouver des solutions pour surmonter les problèmes, à court, long et moyen terme, à travers des actions très bien planifiées.

Elle a expliqué que l'Angola, en tant que membre, a ratifié et adopté les mesures définies dans l'Agenda 2030, c'est pourquoi, en 2018, il s'est aligné sur son plan national de développement, s'engageant à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à garantir que tous les gens vivent dans des conditions de prospérité et de résilience.

C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, pour atteindre les Objectifs de développement durable, il est essentiel d'appliquer des mesures et de réaliser des actions durables, non seulement au niveau environnemental, mais aussi aux niveaux économique et social.

« Même s'il s'agit d'un engagement pris par plusieurs États, qui devient nécessairement une responsabilité des gouvernements et des pays pour que les objectifs soient atteints, l'implication de tous est nécessaire », a-t-elle souligné.

Selon la gouvernante, cet événement vise à garantir l'alignement avec les Nations et avec le Plan National de Développement 2023/2027, où l'État angolais propose de promouvoir la neutralité en matière de dégradation des terres.

Lors de l'atelier sur « La gestion durable des sols comme instrument de lutte contre la désertification », les participants se sont penchés sur des sujets comme « l'Angola sur la carte mondiale de la désertification » et « l'impact de la sécheresse sur la sécurité alimentaire et l'exploitation des ressources minérales » ont été abordés.

Des membres du gouvernement, des universitaires, des entités traditionnelles et religieuses et de la société civile participent à l'événement.

Mardi, la ministre se rendra dans la municipalité de Gambos, où elle visitera les zones touchées par la sécheresse.