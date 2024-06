Angola: La dépouille de França Van-Dúnem repose déjà à Alto das Cruzes

Luanda — La dépouille de l'ancien premier ministre angolais, Fernando José de França Van-Dúnem, a été enterrée lundi, au cimetière Alto das Cruzes, à Luanda.

La nationaliste França Van-Dúnem est décédée le 12 juin au Portugal, à l'âge de 89 ans, des suites de maladie.Une messe de requiem a eu lieu avant son enterrement, ainsi que des moments de louange et la lecture de messages d'adieu par les membres de l'Exécutif, la famille et les amis.

A l'occasion, Carlos Van-Dúnem, neveu qui a lu le message au nom de la famille, a déclaré que son oncle "était une figure de grande dimension et de respect au sein de la famille et une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous pour devenir honnêtes, responsables et travailleurs, pour ses bons enseignements."

"Il a toujours défendu sa patrie, car il était un patriote et il travaillait dur pour la politique angolaise. Et lorsqu'il a mis fin à sa vie politique, il a embrassé l'académie angolaise, où il était considéré comme une marque comme il l'était en politique et il a obtenu le doctorat", a-t-il déclaré.

Selon le petit-fils de França Van-Dúnem, Helder Van-Dúnem, la famille a perdu un pilier si stable, ce qui finit par ébranler toute la société.

"Aujourd'hui, non seulement nous vivons un moment de douleur, mais nous vous rendons également hommage par un moment d'honneur, une foule composée de personnes de toutes les classes sociales du pays. J'ai aussi compris ce que vous disiez et je vois que vous étiez un véritable héros pour l'Angola et l'Afrique en concluant votre thèse sur les frontières africaines", a-t-il souligné.

Avant de se rendre au cimetière d'Alto das Cruzes, les restes de França Van-Dúnem étaient au quartier général de l'Armée (ex-RI-20), où étaient présentes plusieurs entités, notamment le Président de la République, João Lourenço, et la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Né le 24 août 1934 à Luanda, Fernando José de França Van-Dúnem fut diplomate de carrière, Premier ministre de la République d'Angola à deux reprises (91-92) et (96-99), premier président de l'Assemblée nationale (92 -96) et vice-président de l'Union africaine et membre du Parlement panafricain.

Il a été ambassadeur d'Angola au Portugal et en Belgique, vice-ministre des Relations extérieures, ministre de la Justice et professeur titulaire à l'Université catholique d'Angola.

Au-delà des frontières angolaises, França Van-Dúnem a été, entre 1982 et 1986, ambassadeur d'Angola au Portugal et en Espagne, après avoir exercé ces mêmes fonctions, entre 1979 et 1982, en Belgique, aux Pays-Bas et à l'ancienne Communauté économique européenne, aujourd'hui Union européenne.