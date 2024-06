Cameroun: Zéro accident à général voyage et touristique express en un an grâce au system « ym@ne driver »

Zéro accident à General Voyage et Touristique Express en un an grâce au system « ym@ne driver » du ministère des transports

« ym@ne driver », la solution révolutionnaire pour limiter les accidents de circulations au Cameroun, ce produit a été présenté hier aux acteurs du secteur des transports, c'était au cours d'un atelier organise par ce département ministériel, c'était dans la salle de conférence de l'hôtel Akwa Palace.

«Sur les 46 cas d'accidents de circulations par jour au Cameroun, 32 impliquent les gros porteurs conduits à 100% par des personnes ayant pas moins de 20 ans d'expériences au volant. » ces chiffres sont du Directeur des transports routier, représentant du ministre des transports à cet atelier, ce dernier a dressé un bilan des pertes financières liées aux accidents de la circulation, plus de 100 milliards de FCFA par an. Première cause de mortalité d'ici 3030 au Cameroun devant les maladies non transmissibles selon l'OMS, elle cause plus de 22 ans de misères aux enfants des défunts.

C'est le 28 septembre 2021 que s'est déroulé le lancement de la phase pilote du projet de gestion de suivi centralisé du transport interurbain des personnes .Baptisé la solution « ym@ne driver » , c'est plus de 400 véhicules pilotes dont 100 bus de plusieurs compagnies nationales de transport en commun et 300 camions qui avaient été équipés de la technologie. Les résultats étaient plus que satisfaisants selon les déclarations du ministre des transports à l'issue de ces tests : « Aucun de ces véhicules n'a été impliqué dans un accident de circulation routière, ou bien même pas une crevaison n'y a été enregistré durant cette phase de test » avait affirmé le ministre des transports.

Depuis l'introduction de la technologie « Ymane driver « aucun accident mortel de la route n'a été enregistré sur les 500 bus de transports interurbain au cour des trois dernières années, des entreprises qui pourtant enregistraient pas moins de 05 accidents mortels par mois.

M. Mohamadou. Abdoulaye DG de Touristique Express Voyage présent lors des ateliers n' pas cache les satisfécits de son entreprise plusieurs fois suspendues par le ministère « Nous avons investi 15 millions de FCFA pour ce système équipe dans nos véhicules présents de Kousserie à Nkongsamba » Explique le DG.

Depuis lors, que ce soit Touristique ou General Voyage, aucune de ces agences ayant acquis ce système n'a enregistré le moindre accident de circulation depuis la signature de l'acte de mariage avec le ministère des transport qui entends obliger toutes les agences a s'arrimer .