Congo-Brazzaville: Une éclaircie pour les riverains de l'usine Metssa de Pointe-Noire

Soulagement et espoir pour les riverains de l'usine Metssa à Vindoulou dans la banlieue de Pointe-Noire au Congo. La ministre de l'Environnement et du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, demande à la filiale congolaise du groupe basé à Dubaï, Metssa, de suspendre totalement ses activités à Vindoulou en raison « du risque majeur avéré » de leur impact pour la « santé humaine et l'environnement ».

La ministre a demandé cette suspension dans un courrier adressé à l'entreprise lundi 17 juin.

Depuis 2013, les riverains voient des fumées noires s'échapper de l'usine et s'inquiètent pour leur santé.

En mars 2023, 18 personnes ont été testées avec des taux de plomb dans le sang 14 fois supérieurs au seuil d'alerte de l'OMS. Abdoulaye Diarra, chercheur à l'ONG Amnesty - basé au bureau régional de Dakar - a travaillé deux ans durant sur plusieurs entreprises industrielles dont Metssa Congo. Son rapport Dans l'ombre des industries en République du Congo a été publié début juin. Il est interrogé par Amélie Tulet, de la rédaction Afrique.

« Nous avons mené deux missions de recherche, en juin et décembre 2022, dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous avons travaillé sur trois entreprises (deux pétrolières et Metssa Congo qui recycle des batteries au plomb) et nous avons interrogé plusieurs dizaines de personnes, puis sur toute l'année 2023, nous avons épluché des documents légaux, fait des analyses, etc.»

« Les faits qui sont rapportés sont sérieux », conclut le chercheur.