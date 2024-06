Madagascar: Résultats officiels des législatives - La plateforme Firaisankina et les KMSB, déjà sur le qui-vive

Malgré les tensions qui ont suivi le scrutin du 29 mai, le calme semble régner. Toutefois, le KMSB reste focalisé sur sa principale mission, la protection du choix des électeurs.

Trois semaines après l'annonce de leur création dans tous les districts par Marc Ravalomanana, co-leader de la plateforme Firaisankina, les KMSB ou Comité pour la protection du choix des électeurs se mettent progressivement en place. Hier, celui de Toamasina 1 a vu le jour.

« Nous, les représentants des électeurs dans le district de Toamasina 1, après avoir constaté l'existence de fraudes et de différentes irrégularités qui ont entaché les élections législatives du 29 mai, nous déclarons que la Constitution et la loi organique relative au régime général des élections et de référendum ont été bafouées », a ainsi déclaré les responsables du KMSB de la capitale du Betsimisaraka tout en citant « l'utilisation des responsables de l'État dans les campagnes des candidats du pouvoir mais surtout l'utilisation des bulletins pré-cochés ». Selon eux, la population de Toamasina ne peut rester silencieuse face à cette situation. Ils appellent ainsi la population à se lever et protéger l'État de droit.

Pires élections

Toutes les forces politiques attendent avec un intérêt particulier les résultats officiels des élections que la Haute Cour Constitutionnelle devait proclamer dans les jours qui viennent. Bien que la tension soit retombée après une semaine bouillonnante, tous les acteurs politiques s'attachent à marteler qu' « il s'agit des pires élections que le pays n'ait jamais connues ».

%

Les politiciens de tous bords s'accordent même à remettre en cause la sincérité du scrutin. Dans son discours, ce samedi à Toamasina, le Chef de l'Etat a par ailleurs appelé les politiciens à respecter le choix du peuple et se conformer aux verdicts des urnes. De son côté, Marc Ravalomanana et le Firaisankina réclament des résultats électoraux qui reflètent ce choix du peuple.

« Nous avons déjà dit que nous souhaitions que tout le processus électoral se déroule dans le calme et le respect de la loi. Cependant, nous avons également annoncé que nous ne ferons aucun compromis et que nous ne laisserons pas le peuple seul face aux violations et fraudes visant à manipuler le choix des électeurs », a ainsi déjà fait noter l'ancien président.

Troubles

La mise en place du KMSB à Toamasina 1, trois jours après le déplacement du président Andry Rajoelina a toute sa signification. En tout cas, d'autres Comités comme celui de l'Atsimondrano ou encore du Troisième arrondissement ont déjà été créés. Les responsables ont d'ailleurs indiqué que tous les districts se doteront de la même structure dans les jours qui viennent.

« Les KMSB n'ont pas été créés pour semer le trouble mais afin de protéger l'État de droit et la démocratie, le choix des électeurs doit être protégé », a en effet soutenu le co-président de la plateforme Firaisankina. Quoi qu'il en soit, le président Andry Rajoelina a déjà mis en garde contre le non-respect des verdicts des urnes. Une déclaration qui peut également concerner des candidats du pouvoir qui risquent de recevoir des mauvaises surprises de la part de la HCC.