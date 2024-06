Madagascar: Masters de pétanque - Le pays veut marquer son retour

Deux équipes s'envoleront pour la France samedi, pour disputer les Masters de pétanque et les tournois estivaux de ce deuxième semestre.

Come-back très attendu. Madagascar reprendra sa participation en compétition internationale après la levée des sanctions. Deux équipes s'envoleront samedi, vers la France, pour disputer une tournée pour ce deuxième semestre. Madagascar fera ainsi son retour à cette compétition qui réunit les sept meilleures équipes du monde ainsi qu'une locale de la ville hôte de chaque étape.

Le tournoi se jouera cette fois en trois étapes au lieu de quatre en raison de la tenue des Jeux olympiques en France. La première étape se déroulera, les 26 et 27 juin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la deuxième, les 21 et 22 août, à Nevers et la troisième, les 27 et 28 août, à Romans-sur-Isère. Le Final 4 se tiendra, les 8 et 9 septembre, à Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce sera ainsi la première sortie internationale depuis le championnat du monde de 2019 en Espagne.

La sélection malgache est composée de Herilantosoa Razafimahatratra dit « Hery Monde », Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray alias « Baloty », Andriamahazo Haja Rafanomezantsoa ou « Havana » et Jean Michel Andrianjaka dit « Tselonina ». Comme son nom l'indique, Hery Monde du club C2BA d'Antsirabe a déjà remporté le titre de champion du monde lors de l'édition à Madagascar en 2016 et a participé aux Masters en 2017. Il a également brillé dans des tournois en France et à La Réunion et est récemment vice-champion de Madagascar en tête-à-tête. « Cela fait longtemps qu'on attend cette reprise. Nous sommes prêts techniquement et mentalement », confie Hery Monde, durant l'entraînement d'hier à Tsaralalàna.

Expérimentés

Le bouliste de l'ABMI d'Ivato, Baloty, faisait partie de l'équipe vice-championne du monde en 2019. Il est champion national en doublette mixte en 2019, vainqueur de la Coupe en 2022 et classé deuxième cette année, après avoir arraché le titre de champion d'Analamanga. Son coéquipier, Havana, est, de son côté, champion d'Afrique en 2017 en Tunisie et vainqueur de deux tournois à La Réunion en 2018 et 2019. Quant à Tselonina, il a brillé dans des tournois en France et en Martinique.

La sélection a été en regroupement à Antsirabe pendant une semaine, puis dans la capitale depuis lundi. « Nous renforçons le travail de tir car nos adversaires sont tous de taille », souligne le directeur technique national, Jeannot Ramarokoto. Cette sortie se réalise grâce aux efforts de la Fédération en collaboration avec ses partenaires. La dernière victoire malgache date de 2017 avec l'équipe de Tonitsihoarana Alhenj « Toutoune », Lahatra Randriamanantany, Fy Randrianatoandro et Jimmy Rakotoariniaina. La bande à Hery Monde ainsi qu'une autre formation vont également disputer une tournée estivale en France, dont le premier tournoi « le Mondial la Marseillaise » se tiendra du 30 juin au 3 juillet. La deuxième équipe est composée de Heritiana Guillaume Ralison « Radoko », Jean François Nirina Daniel Rakotondrainibe « Gigle », Christian Martin Andrianiaina « Nanou » et Faratiana Rakotoniaina. Les deux équipes quitteront le pays samedi.