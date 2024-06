Madagascar: Primature - Mokhtar Benlamine fait ses adieux au pays

Deux ans après son arrivée, Mokhtar Benlamine, représentant du Fonds monétaire international (FMI), a fait ses au-revoir au pays. Des au-revoir qui ont été marqués par une visite de courtoisie auprès du Premier ministre Christian Ntsay au Palais de Mahazoarivo en début de semaine.

Pour sa dernière, le représentant du FMI déclare sa satisfaction par rapport à son séjour dans la Grande île. Il se dit aussi satisfait de la collaboration avec le président de la République Andry Rajoelina ainsi que de celle avec le Premier ministre Christian Ntsay.

Lors de la rencontre de lundi dernier, les deux hommes ont passé en revue les coopérations entre la Grande île et l'institution internationale. Les discussions ont aussi porté sur les négociations concernant les programmes de financements qui devraient être accordés à la Grande île par le Fonds Monétaire International, dont la Facilité élargie de crédit (FEC) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Une mission du FMI a été dépêchée le mois dernier afin d'entamer les négociations relatives à ces deux programmes. Mission qui devrait rendre son verdict avant la fin de ce mois. Madagascar peut bénéficier d'un financement allant jusqu'à 660 millions de dollars pour l'ensemble des deux programmes. L'accord de coopération entre le pays et le FMI doit passer au conseil d'administration de ce dernier à Washington DC le 21 juin prochain.

Les repères de la FEC sont basés sur quatre piliers fondamentaux, à savoir le pilier de la gouvernance, le pilier monétaire, le pilier de la croissance inclusive et enfin celui de la protection sociale, du développement et du capital humain. La FRD, pour sa part, repose sur cinq piliers qui impliquent des conditionnalités environnementales. Le successeur de Mokhtar Benlamine est déjà connu et il pourra prendre sa place à l'achèvement officiel de la mission de son prédécesseur.