Afrique: Échecs - Championnat d'Afrique des jeunes - Des résultats en dents de scie

Madagascar participe actuellement au championnat d'Afrique de jeu d'échecs 2024 dédié aux jeunes, qui se déroule au Centre de conférences Ekurhuleni de l'Hôtel Kopanong à Gauteng, en Afrique du Sud, jusqu'au 22 juin.

Les athlètes malgaches sont répartis en six catégories (U18, U16, U14, U12, U10 et U8) et vont essayer de marquer de gros points comme l'année passée. Le point marquant de cette édition 2024 est que Tsinjoniavo Aina Mahasambatra, championne d'Afrique de la catégorie U12 filles en 2023, n'est pas présente à cette compétition continentale.

Pour le moment, trois échéphiles malgaches n'ont pas encore subi de défaite. Il s'agit de Dimbiharentsoa Christiana Randriatsiferana dans la catégorie U16, qui totalise 2,5 points avec deux victoires et un match nul. Ny Andolalaina Fitia Noah Rabarison, dans la catégorie U14 open, a remporté trois victoires et cumulé 3 points. Dans la catégorie U10 filles, Tsinjoniavo Nivo Hasina enregistré 2,5 points avec deux victoires et un match nul.

Le directeur technique national de la Fédération malgache de jeu d'échecs, Haja Rambolamalalatiana fait remarquer cette absence en mentionnant que « Tsinjoniavo Aina Mahasambatra veut se concentrer sur la préparation de la Coupe du Monde ».

Ce championnat d'Afrique en Afrique,du Sud revêt un double objectif les Championnats du Monde des Jeunes et les Championnats du Monde des Cadets prévus l'année prochaine. Les vainqueurs U14 et U12 recevront le titre de Maître Fide en obtenant un classement Elo de 2300 ou plus. Les médaillés d'argent et de bronze deviendront Candidat Maître (CM). Les vainqueurs de la catégorie U18 obtiendront le titre de Maître International (MI), tandis que les deuxièmes et troisièmes recevront le titre de Maître FIDE (MF).