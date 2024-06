La Nyanga Indivisible (LA NI) s'insurge contre la fermeture de la filière STT, "Sciences et Techniques du Tertiaire", au Lycée Technique Alexandre Biangue de Tchibanga. Une délégation de ladite association, conduite par son président Aimé Mbadinga, est allée rencontrer le Proviseur dudit lycée ce mardi 18 juin 2024.

Le Lycée Technique Alexandre Biangue de Tchibanga est une des stèles de notre fierté dans la province de la Nyanga. Seulement, comme plusieurs autres établissements publics, il est dans la Zone Académique Sud dont le siège est à Mouila, c'est-à-dire, "victime de la régionalisation à laquelle plusieurs Nynois ne voudraient plus souscrire selon les propos de beaucoup d'entre eux" dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, Aimé Mbadinga.

L'évolution, avec les projets gouvernementaux et les potentialités économiques de la province lui imposent une adaptation à laquelle personne ne peut échapper.

Une nouvelle filière, SST, avec 60 élèves a été ouverte au cours de l'année académique 2023-2024 à la grande satisfaction de plusieurs parents d'élèves et des apprenants. "A ce jour, grande est notre surprise d'apprendre que cette série qui participe aussi bien à l'épanouissement des enfants par le biais de la formation qu'à la lutte contre l'exode ainsi qu'à la préparation de la main d'oeuvre locale pour les investisseurs avenirs, est menacée de fermeture après seulement une année de cours" fait savoir le président de la Nyanga Indivisible.

C'est dans cette optique qu'une délégation de la Nyanga Indivisible conduite par son président Aimé Mbadinga est allée rencontrer le Proviseur dudit lycée Stéphane Mavioga pour s'enquérir de la situation afin de dégager l'idée de la rumeur.

A cette rencontre, le proviseur a confirmé les dires des populations et des élèves qui se sont rapprochés de La NI pour confier leurs inquiétudes, dans le but de les voir porter auprès des plus hautes autorités et pour le maintien de cette filière au Lycée Technique Alexandre Biangue de Tchibanga. Le Proviseur de cet établissement déclare que "le lycée dispose de 8 classes prêtes à accueillir plus d'une filière supplémentaire".

La Nyanga Invisible, soutien à toute bonne initiative, lance un appel à qui de droit pour que la STT se maintienne à Tchibanga et sollicite d'ailleurs, l'ouverture de plusieurs autres séries en vue d'une meilleure adaptation de l'établissement à la dynamique économique menée par le chef de l'État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les acteurs de la transition. "Il est presque nécessaire que les plus hautes autorités prennent des décisions nobles sur ce cas qui pourrait toujours alimenter le quotidien des Nynois sur une éventuelle "sous tutelle de la province soeur de la Ngounié" lance Aimé Mbadinga.