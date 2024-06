Madagascar: Environnement - Vers la création des chaînes de valeur

À l'occasion de la journée portes ouvertes intitulée « Page 2 en 1 jour », la GIZ, placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a concrètement lancé cette initiative.

« Ce projet a permis d'appuyer plus de onze mille huit cents ménages avec la création de chaînes de valeur. Parmi celles-ci, de nombreuses ressources ont été exploitées, notamment le charbon vert, l'anacarde, le miel, la baie rose, et bien d'autres », selon Dr. Bertrand Meinier, directeur de Programme de Page 2/GIZ et coordinateur du secteur de l'environnement pour la Coopération Allemande à Madagascar.

L'orientation vers la création de chaînes de valeur contribue à la protection de l'environnement tout en fournissant des emplois aux ménages. Pour arriver à ce stade, l'initiateur du projet a dû suivre quelques démarches, notamment des approches auprès des cibles, la constatation des résultats et des impacts, un regard sur les success stories et la proposition des recommandations.

Le projet de valorisation et d'exploitation des ressources naturelles dans la Grande île a joué un rôle significatif dans la gestion durable de plus de cent trente-cinq mille hectares de plantations et de forêts naturelles. Le programme a également placé le genre et le changement climatique au coeur de ses préoccupations, les traitant de manière transversale. Des innovations telles que les pare-feu agricoles ont également porté leurs fruits, et diverses leçons apprises ont été prises en compte tout au long de la mise en oeuvre du projet.

%

Le programme Page 2 s'engage à soutenir Madagascar dans l'amélioration de l'utilisation durable des ressources naturelles dans les zones périphériques des aires protégées des régions Diana et Boeny. Les forêts de Madagascar, dotées d'une nature spectaculaire et unique au monde, abritent d'innombrables espèces de faune et de flore qui ne se trouvent nulle part ailleurs.

Cependant, ce potentiel est menacé par une forte augmentation des besoins en denrées alimentaires et en bois-énergie, avec plus de 90 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation est exacerbée par la production non durable de charbon de bois et la pratique généralisée des feux de brousse incontrôlés. Une troisième phase du programme Page 2 sera lancée au début du mois de juillet 2024 pour répondre à ces défis.