Angola: La présidente de l'AN félicite son homologue sud-africaine

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN) d'Angola, Carolina Cerqueira, a félicité, mardi (18), son homologue sud-africaine, Angela Thokozile Didiza, pour son élection à ce poste.

Dans un message auquel l'ANGOP a eu accès, Carolina Cerqueira fait référence à son profil de "fonctionnaire exceptionnelle avec une brillante carrière politique, de valeur reconnue dans les postes qu'elle a occupés au niveau du gouvernement sud-africain, y compris ceux de ministre de l'Agriculture, Réforme agraire et développement rural, du Travail et Sécurité sociale, ainsi que le fait qu'elle était la plus jeune vice-ministre du gouvernement du président Nelson Mandela ».

Elle souligne également que ses qualités de « militante sociale en faveur des droits des jeunes, des femmes et des populations les plus vulnérables, combinées à sa lutte persistante pour les idéaux les plus élevés des fils et filles exceptionnels de la patrie de Nelson Mandela », permettront d'ajouter de la valeur à sa performance au pouvoir.

Pour Carolina Cerqueira, son engagement reconnu et son grand sens patriotique dans la défense de la paix, de la démocratie, de la tolérance et du dialogue seront des fondements importants de son mandat, garantissant la promotion et la défense des valeurs et des droits fondamentaux comme hypothèses déterminantes pour la construction de l'État démocratique de droit, dans le sens d'une société juste, démocratique et solidaire, de paix, d'égalité et de progrès social.

C'est pour cette raison qu'il a exprimé son désir de continuer à renforcer les excellentes relations entre les deux parlements, en poursuivant les accords bilatéraux établis.

De même, au niveau du Forum parlementaire de la SADC et d'autres organisations parlementaires régionales, elle a évoqué la volonté de continuer à dynamiser la collaboration entre parlementaires et de renforcer la coopération régionale, afin que la région puisse s'affirmer comme une véritable plateforme parlementaire internationale capable de dynamiser l'intégration, à travers la coopération et la promotion des bonnes pratiques.