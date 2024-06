Angola: La Commission pour la politique sociale envisage un diplôme dans le domaine de l'environnement

Luanda — La Commission pour la Politique Sociale du Conseil des Ministres a examiné mardi, à Luanda, dans le domaine de l'Environnement, un projet de diplôme juridique qui réglemente le régime juridique de la Carrière Spéciale des Fonctionnaires et Agents d'Inspection des Aires de Conservation Environnementale.

Le diplôme a été évalué au cours de la 3ème réunion ordinaire de la Commission, tenue sous la direction de la ministre d'État chargée du domaine social, Dalva Ringote Allen, dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par le Président de la République, en tant que titulaire du Pouvoir Exécutif.

Le projet vise à honorer et valoriser l'activité des professionnels, assurant ainsi le bon fonctionnement des services d'inspection dans ces domaines, ainsi que la conservation, la préservation et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité.

A la même occasion, il a été examiné le projet de décret présidentiel approuvant le statut organique de l'Institut national de la biodiversité et des zones de conservation, une entité publique qui assurera l'exécution des politiques de l'Exécutif en matière de biodiversité et de conservation de l'environnement.

Dans le secteur de la Culture, la Commission a procédé à une évaluation préliminaire du Plan de soutien et de promotion de la culture (PLANACULT 2024-2027), un instrument de planification qui vise à promouvoir le développement harmonieux et durable du territoire national, à travers l'appui à la préservation de la diversité culturelle et compte tenu de l'importance de la question, a recommandé sa soumission à une consultation publique, au niveau national.

%

Dans le domaine de la santé, il a été abordé au préalable le Plan National de Prévention, de Protection et d'Appui aux Personnes atteintes de Maladies Non Transmissibles (PLANAPREV 2024-2027), un document qui présente les indications stratégiques et la méthode d'opérationnalisation de l'Expansion et de l'Amélioration du Système National Santé, défini dans le Plan de Développement National (PDN 2023-2027).

Le plan vise à réduire la prévalence des maladies non transmissibles, dont la priorité de développement guide leur prévention et leur traitement, recommandant leur examen par cette Commission, après les travaux qui seront réalisés par les ministères du Plan et des Finances.