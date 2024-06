Madagascar: Jour du CEPE - Les parents de plus en plus impliqués

Le jour de l'examen officiel du CEPE, les parents se sont mobilisés pour soutenir et encourager leurs enfants.

Dans les centres d'examen, une mobilisation familiale était observée. Hier, à Antanimbarinandriana, toute une famille, comprenant le père, la mère et la petite soeur, a accompagné un candidat à l'examen du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires). «Nous sommes venus nombreux pour encourager notre enfant, d'autant plus que c'est sa première fois à un examen officiel. Il a besoin de notre soutien», a déclaré le père de Nathan. Avant que le candidat ne rejoigne la file d'attente, il a reçu des mots d'encouragement et un câlin de toute la famille, des gestes pleins de signification pour eux.

Certains parents ont même pris des congés pour accompagner leurs enfants pendant l'examen. «Je vais rester ici jusqu'à la fin de l'examen», a déclaré Holitiana Rakotonanahary. Malgré les difficultés, chaque parent a fait de son mieux pour assurer la réussite de leurs enfants. Certains ont même loué des véhicules pour éviter les embouteillages. «Nous avons réservé un taxi spécialement pour éviter d'arriver en retard au centre. Nous sommes partis très tôt de chez nous pour que notre enfant ne stresse pas à cause du retard», a expliqué un père de famille. Les parents ont admis ressentir du stress autant que leurs enfants.

Nouveaux habits

D'autres parents ont pensé que l'apparence de leurs enfants pourrait les encourager à réussir l'examen. Par exemple, Maholy s'est rendue au centre d'examen d'Andoharanofotsy vêtue de vêtements chauds et neufs pour le jour du CEPE hier. Sa mère a expliqué qu'elle avait acheté ces nouveaux habits pour que sa fille soit confortable et à l'aise pendant cette journée d'hiver.

Depuis longtemps, les parents se préparent à cette journée spéciale en cuisinant des plats et des goûters spéciaux pour leurs enfants. «J'ai préparé son plat préféré pour le déjeuner : des saucisses et des poivrons. Cela lui donnera le courage et la force nécessaires pour affronter l'épreuve de l'après-midi. Je lui ai également apporté du chocolat, car cela aide à se concentrer», a expliqué Felantsoa Randriatiana, une mère de famille à Andoharanofotsy. La plupart des parents ont choisi d'apporter le déjeuner au centre dans des thermos pour en préserver la chaleur.

Tous les candidats n'ont pas eu la chance d'être accompagnés par leurs parents. Certains étaient présents seulement avec leurs amis, sans vêtements ni matériel scolaire neufs. Certains ont utilisé des stylos usagés, des trousses abîmées et des gommes déjà utilisées. Malgré cela, ils ont fait preuve d'une grande détermination pour passer l'examen.