Malawi: Plaider en faveur d'une éducation inclusive pour les enfants souffrant de troubles auditifs

Comment une militante promeut les droits des enfants au Malawi

Maria Chale, 36 ans, était une petite fille pleine d'entrain qui, encouragée par ses frères et soeurs plus âgés et soutenue par sa mère, a très tôt développé une passion pour la lecture. Elle aimait aussi chanter et avait toujours voulu être soldat.

Maria Chale Il en était ainsi jusqu'à ce qu'elle soit admise à l'hôpital en raison d'un paludisme cérébral. Bien qu'elle ait fini par se rétablir, la maladie l'a rendue sourde. Elle n'avait que 10 ans et étudiait à l'école primaire de Mulunguzi West à Blantyre, le carrefour commercial du Malawi.

Survivre dans cette nouvelle situation difficile était un défi et, bien que ses proches lui aient apporté un plus grand soutien, certains de ses camarades l'ont malmenée. En classe, sa capacité à comprendre ce qui lui était enseigné était fortement compromise.

"Au début, je portais des appareils auditifs à l'école pour m'aider à entendre, mais j'ai arrêté de les utiliser car ils produisaient trop d'électricité statique. De plus, mes amis se moquaient beaucoup de moi à l'école, alors j'ai arrêté de les porter", a expliqué Mme Chale dans une correspondance avec Afrique Renouveau.

Elle devait donc s'asseoir à l'avant de la classe pour pouvoir lire sur les lèvres les professeurs qui enseignaient. La plupart du temps, elle se contentait de lire ses notes de cours. Grâce à la passion qu'elle avait acquise pour la lecture, ses résultats étaient tout de même impressionnants.

Néanmoins, malgré ses efforts au lycée et sa sélection au très convoité et très compétitif Chancellor College, où elle a étudié les sciences sociales avant d'obtenir une maîtrise à l'université d'Édimbourg, Mme Chale est toujours confrontée à des difficultés, notamment à une attitude apparemment discriminatoire de la part de certains employeurs potentiels.

Le Malawi est passé d'un système d'éducation spéciale à un système d'éducation inclusive dans les années 1990, où l'accent a été mis sur la possibilité pour les enfants souffrant de handicaps auditifs d'apprendre aux côtés des autres enfants dans toutes les classes ordinaires "inclusives".

Selon une étude intitulée "Challenges faced by Deaf Children in Accessing Education in Malawi", publiée dans Deafness and Education International en 2021 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14643154.2021.1952374), de nombreux enfants sourds du pays ont du mal à s'intégrer dans les classes ordinaires.

" La situation reste confuse, en particulier parce que de nombreux enfants sourds ont des difficultés dans les écoles ordinaires inclusives. La plupart des écoles spéciales pour enfants sourds sont des internats, qui sont trop chers pour les familles pauvres", indique le rapport.

L'étude a révélé qu'en raison de l'isolement et de la solitude dans les écoles ordinaires, certains enfants se retirent de ces écoles et rejoignent des écoles pour enfants sourds. En outre, selon l'étude, la plupart des enseignants des écoles ordinaires ne comprennent pas bien les besoins éducatifs uniques des enfants souffrant de déficiences auditives.

Mme Chale, qui est titulaire d'une maîtrise en éducation inclusive et spéciale et travaille comme consultante en inclusion des personnes souffrant d'un handicap auprès de Save the Children International au Malawi, explique comment l'utilisation d'un manuel de prise de notes pour les étudiants souffrant d'un handicap auditif au cours de ses études de premier cycle a facilité ses études.

"J'ai recopié des notes lorsque j'étais assise près de mes camarades de classe et c'est cette stratégie qui m'a beaucoup aidée. Les enseignants étaient également très disponibles et me passaient des notes ou des brochures bien à l'avance", a-t-elle déclaré.

La plus grande difficulté rencontrée par Mme Chale au cours de sa scolarité a sans doute été l'absence de soutien en langage des signes. Même si elle avait l'avantage de pouvoir parler, il était difficile de lire sur les lèvres les professeurs pendant toute une leçon, car ils se déplaçaient souvent pendant les cours ou parlaient parfois face au tableau.

Des améliorations

Avec le recul, Mme Chale estime qu'il y a eu de légères améliorations. Tout d'abord, il y a maintenant des enseignants qualifiés et spécialisés dans le domaine de l'éducation des malentendants, même s'ils ne sont pas nombreux. Le gouvernement a également apporté son soutien aux personnes souffrant d'un handicap visuel.

Cependant, il est apparu que certains des enseignants "spécialisés" n'ont reçu qu'une formation de base en langage des signes du Malawi, ce qui n'est pas nécessairement propice à un enseignement en classe.

"Il n'y a pratiquement rien de fait pour le passage futur des élèves à l'école secondaire. Il n'y a toujours pas de soutien ni de matériel pédagogique à leur disposition dans les écoles", a-t-elle déclaré, ajoutant que "le taux de réussite des apprenants souffrant d'un handicap dans les écoles primaires et secondaires continue de baisser" : "le taux de réussite des apprenants handicapés dans les écoles primaires et secondaires continue de baisser".

Mme Chale félicite les organisations, nationales et internationales, qui font progresser l'éducation inclusive dans le pays, mais elle souhaiterait qu'elles emploient davantage de personnes souffrant de handicaps. Elle-même a travaillé comme enseignante spécialisée dans un lycée pour filles avant d'occuper son poste actuel. Pendant ses études, elle a également fait partie de l'équipe d'arts martiaux et a remporté la première place dans les compétitions féminines en 2007.

"Les événements les plus marquants de ma scolarité ont été le soutien qui m'a été apporté au lycée et à l'université. J'avais des amis qui me soutenaient beaucoup", a-t-elle ajouté.

Pour la première fois, le Malawi a récemment organisé un concours national d'orthographe pour les enfants malentendants afin de promouvoir et d'encourager l'éducation inclusive parmi les élèves ayant des besoins particuliers. Le Malawi est l'un des premiers pays africains à organiser un tel concours d'orthographe.

Au total, six écoles pour enfants malentendants ont participé au concours organisé par l'Association des sourds du Malawi, avec le soutien financier de donateurs.

Au ministère de l'éducation du Malawi, le département de l'éducation inclusive s'est engagé à réaliser l'éducation inclusive dans le pays. Le responsable de l'éducation, Peter Msendema, explique que le département est en train d'élaborer un manuel de langue des signes pour former davantage d'enseignants dans le pays.

Récemment, des établissements d'enseignement supérieur ont mis en place des programmes d'éducation inclusive et d'éducation aux besoins spéciaux.

Le Montfort Special Needs Education College, l'Université catholique du Malawi et le Machinga Teachers Training College sont quelques-uns des établissements qui ont mis en place des programmes complets.

Jenipher Mbukwa Ngwira, responsable de l'enseignement des élèves à besoins spécifiques à l'Université catholique du Malawi, la seule université à proposer un programme d'enseignement inclusif destiné aux enseignants du secondaire, explique que l'intérêt pour ce programme a atteint son paroxysme.

Elle précise que le nombre d'étudiants de la faculté comprend 80 étudiants qui préparent un diplôme, 40 étudiants qui passent une qualification normale d'enseignant et 200 étudiants en licence.

Des défis persistent

"Nous souffrons d'une grave pénurie d'enseignants spécialisés dans le soutien aux apprenants handicapés. Le nombre d'enseignants diplômés de ces établissements est insuffisant. Le problème, c'est que lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, ils finissent par trouver d'autres emplois et n'enseignent plus", a-t-elle déclaré.

Selon Mme Ngwira, certains enseignants n'ont pas les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu'est l'inclusion. Selon elle, l'inclusion va au-delà des infrastructures et d'un environnement propice. Pour elle, les méthodes d'enseignement, les ressources disponibles et la convivialité de l'environnement d'apprentissage sont également importants pour créer un environnement d'apprentissage plus convivial.

Encore une fois, Mme Ngwira affirme que l'on se concentre beaucoup sur les handicaps physiques, sans tenir compte des enfants souffrant de troubles cognitifs tels que la déficience intellectuelle, le déficit d'attention, le comportement, la dyslexie et d'autres encore.

"Nous avons beaucoup d'apprenants autistes, handicapés, ayant des problèmes de santé et autres. Ces apprenants sont laissés pour compte parce que les enseignants n'ont pas l'expertise nécessaire pour les aider", explique-t-elle. En outre, ajoute-t-elle, certaines salles de classe ne sont pas correctement éclairées, les toilettes sont inaccessibles et d'autres problèmes d'infrastructure persistent.

Mme Ngwira salue les différentes politiques mises en place par le gouvernement du Malawi, dont un projet d'éducation inclusive, mais appelle à une mise en oeuvre complète.

"Les politiques existent, mais les enseignants et le public n'en sont pas vraiment conscients. Nous pouvons avoir des politiques bien rédigées, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, elles perdent tout leur sens. Il faudrait davantage de formation pour les enseignants et de connaissances pour les enseignants ordinaires. Chaque enseignant devrait être un enseignant inclusif capable de répondre à des problèmes divers", a déclaré Mme Ngwira.