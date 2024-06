Madagascar: Événement - Les fanfaristes jouent du jazz et de la musique classique

Lors de la célébration du festival de la musique le 22 juin à la Zone Zital Ankorondrano, les fanfaristes de rue partageront la scène avec des artistes de jazz et de musique classique.

Réunir la valeur universelle à travers la musique, tel est l'objectif du festival de la musique organisé dans le cadre du 60e anniversaire de l'Institut français de Madagascar (IFM) le 22 juin à la Zone Zital Ankorondrano. À partir de 17h30, les spectateurs pourront profiter d'une heure d'ambiance exceptionnelle où plus de quarante fanfaristes de rue se produiront sur scène, loin de leur cadre quotidien.

Ces musiciens, habitués à jouer dans les rues et lors de cérémonies d'exhumation, relèveront le défi d'interpréter de la musique classique, une première pour beaucoup d'entre eux. Parmi ces quarante musiciens, seuls quatre savent lire une partition. Les autres, habitués à jouer uniquement à l'oreille, ont dû s'adapter à un répertoire entièrement nouveau.

«Nous les avons formés pendant trois mois pour jouer de la musique classique. Ils ont l'habitude des traditions d'exhumation où ils n'utilisent que quelques notes comme Fa et Si bémol. Pour cette fête de la musique, ils présenteront des morceaux de jazz, slow, blues et variété, nécessitant une maîtrise de toutes les clés musicales», souligne Alfred Léonard Rasolofomanana, dit Solofo, musicien de talent, coach des fanfaristes et manager du groupe Rasoalalao Kavia, Sivy Mahasaky et Akon'i Mania, lors d'une rencontre avec la presse à l'IFM Analakely.

Une performance inédite

Les fanfaristes, âgés de 35 à 45 ans et venant de divers endroits comme Antsirabe, Arivonimamo, Itasy et Talatan'ny Volonondry, interpréteront des titres populaires tels que «Lambada" et «Tequila». «L'objectif de cet événement est de professionnaliser ces musiciens de rue, les faisant évoluer de leur cadre habituel vers des scènes plus prestigieuses.

Les spectateurs seront étonnés de voir les musiciens 'Bapampa' jouer du jazz et de la musique classique. Pour les accompagner dans cette aventure, des professionnels de la musique ont été invités, dont un musicien de jazz la semaine précédente. Après cet événement, un groupe de fanfare sera formé pour poursuivre cette professionnalisation, loin des scènes de Famadihana à la campagne», explique le coach.

L'Institut Français de Madagascar, organisateur de cet événement, a mélangé les genres musicaux et les artistes pour offrir une soirée mémorable. Les fanfaristes seront accompagnés par le groupe de jazz Weaver Trio, composé de Njaka Rakotonirainy au piano, Hents Andriamasimanana à la basse et Josias Rakotondravohitra à la batterie.

Des artistes comme le guitariste Anjara Rakotozafiarison et le percussionniste Tonny Toufa Loux se produiront également sur scène. «En clin d'oeil aux Jeux Olympiques de Paris 2024, des démonstrations de parkour par le Collectif Traceur Gasy et une animation DJ seront également au programme», termine le responsable de l'IFM.