Sénégal: Karim Wade invite le président Diomaye à « poursuivre et intensifier ses efforts...»

Le fils de l'ancien président libéral, Karim Wade comme il le fait depuis le début de son exil Qatari, a encore adressé un message à la communauté musulmane sénégalaise à l'occasion de la fête de Tabaski.

Dans ce texte, le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) à la dernière présidentielle recalé par le Conseil constitutionnel pour défaut de nationalité exclusivement sénégalaise dit adresser ses voeux les plus chaleureux à tous les Sénégalais, « en harmonie avec l'esprit de sacrifice d'Abraham et de réconciliation qui caractérise cette grande fête de notre foi ».

Par ailleurs, estimant que la « Tabaski est un rappel poignant de la force de la foi et de l'importance capitale de la soumission à la volonté divine », Karim Wade exprime son souhait que le « Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement poursuivent et intensifient leurs efforts pour engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais ».

« Ces initiatives doivent inclure l'autosuffisance alimentaire, l'accès universel à l'électricité et à l'eau potable, une éducation de qualité pour tous nos enfants, et la création d'emplois durables pour nos jeunes », a indiqué l'ancien ministre d'Etat sous le régime libéral de son père, Me Abdoulaye Wade.