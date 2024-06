Sénégal: Saint-Louis / Tabaski-en appui aux travailleurs - Les responsables du STESU débloquent une enveloppe financière de plus de 100 millions FCFA

Les responsables du Syndicat des Travailleurs des Etablissements Scolaires et Universitaires (STESU) section Rectorat UGB ont mobilisé une enveloppe financière de plus de 100 millions FCFA pour appuyer leurs membres dans le cadre de la Tabaski. Plus de 800 personnes ont reçu des montants allant de 50 000 FCFA à 400 000 FCFA, selon le SG de ce Syndicat, Amath Diallo, qui dit prôner une autre façon de syndiquer. Il invite les autorités à les appuyer pour plus d'autonomie dans leurs actions sociales.

Cette action s'inscrit dans le cadre du volet social et du service à la communauté du Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires Et Universitaires (STESU)/section Rectorat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

« Aujourd'hui, nous avons initié dans le cadre de nos activités sociales une remise d'enveloppes financières de prêts de Tabaski pour permettre aux travailleurs de l'Université Gaston Berger de passer une excellente fête. Notre syndicat s'est inscrit dans une dynamique sociale extraordinaire et qui fait que, depuis quelques années, nous faisons des actions sociales en appuyant nos camarades.

Nous avons eu également à organiser des actions au-delà de l'université notamment des consultations médicales gratuites qui nous ont permis de consulter plus de 1800 personnes. Aujourd'hui, nous avons permis aux femmes du nettoiement et aux agents de la sécurité de cette université de pouvoir passer une excellente fête de la Tabaski, car comme vous le savez, c'est une grande fête et les gens ont besoin d'argent.

Nous nous prenons un syndicalisme autrement », a dit Amath Diallo, Secrétaire général du STESU/UGB. Il n'a pas manqué de remercier leurs partenaires qui les ont accompagnés dans la mise en oeuvre de cette initiative sociale. Toutefois, il a invité les autorités en particulier le Directeur général de la Caisse de Dépôts et des Consignations d'appuyer et d'accompagner les syndicats des travailleurs pour plus d'autonomie dans le déroulement de leurs activités sociales.