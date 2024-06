Afrique de l'Ouest: Coordination des politiques monétaire et budgétaire - A Maputo, le Gouverneur de la BCEAO partage l'expérience de l'Uemoa

Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou, a participé le 14 juin 2024 à Maputo, au Hii , à la Conférence scientifique organisée par la Banque du Mozambique sur le thème « Interactions entre les politiques monétaire et budgétaire ».

Selon un communiqué de presse, cette conférence, marquant la 15e édition de cet événement scientifique, a réuni des représentants de haut niveau des banques centrales, des institutions internationales, ainsi que des experts du monde académique et de la recherche. Elle a offert une plateforme de discussion sur les défis et les opportunités liés à la coordination entre les politiques monétaire et budgétaire, enjeu crucial pour la stabilité macroéconomique et financière.

Dans son allocution, renseigne la même source, le Gouverneur a mis en avant l'importance de la stabilité macroéconomique pour le développement durable des pays africains. «Il a partagé l'expérience et les meilleures pratiques de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) en matière de coordination des politiques monétaire et budgétaire. Il a également exposé les stratégies déployées pour relever les défis économiques et financiers, en particulier dans le contexte des récentes crises mondiales et des pressions inflationnistes », lit-on dans le communiqué.

Le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités monétaires et budgétaires pour assurer une gestion efficace des économies nationales, surtout en période de crise. Il a également mis l'accent sur l'importance de renforcer cette coordination pour garantir la stabilité des prix, la soutenabilité de la dette et le plein emploi.