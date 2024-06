Ile Maurice: Steven Obeegadoo - «Nous avons un bilan élogieux»

Le bilan du gouvernement, déclare l'adjoint au Premier ministre et ministre du Tourisme et du Logement, Steven Obeegadoo, sera présenté à la population vers la fin de son mandat. Pour lui, celui du PTr est «catastrophique» et le MMM n'a «aucun bilan à présenter». Comparant les réalisations du gouvernement de 2014 à 2024 à celui du PTr de 2005 à 2014 en termes de logements sociaux, il soutient que «[nous] avons un bilan élogieux».

Chiffres à l'appui, il avance qu'en quatre ans et demi, 2 700 maisons ont été construites et 200 seront bientôt livrées alors que d'ici fin novembre, 3 600 autres seront disponibles, portant le total à 6 500 maisons à la fin du mandat gouvernemental. «C'est historique, sans précédent. Une des preuves les plus éloquentes de la réussite de ce gouvernement c'est le logement social.» Le gouvernement mené par le PTr, ajoute-t-il, n'aura construit que 2 500 maisons en dix ans.

Profitant de l'occasion pour s'en prendre à l'opposition, dont Reza Uteem, Arvin Boolell et Osman Mahomed, il invite d'ailleurs ce dernier à venir déclarer en public l'existence de «maldonnes» dans l'allocation des contrats. «Il n'osera pas le faire», laisse-t-il entendre.

Steven Obeegadoo est revenu sur le bilan du gouvernement de 2000 à 2005, quand il était lui-même ministre. «Nous avions accompli du bon travail», mais le gouvernement avait été battu aux élections générales, car le PTr avait mené une campagne «raciste» et «haineuse» contre l'alliance MSM-MMM. «Aujourd'hui, lorsque nous voyons la manière dont le MMM se rabaisse devant le PTr. C'est une véritable alliance de la honte.» Il ajoute que ces deux partis ne pourront jamais travailler ensemble et qu'ils n'ont jamais réussi à le faire.