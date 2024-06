Ile Maurice: La défense veut connaître la décision du DPP concernant Sherry Singh

Me Nikhil Boolell, qui représente Sherry Singh, a réitéré sa motion en cour de district de Port-Louis, hier, devant la magistrate Naazish Sakauloo, pour savoir ce que le Directeur des poursuites publiques (DPP) a décidé par rapport à son client après que l'accusation provisoire a été rayée contre ses «co-conspirateurs».

L'affaire sera appelée le 16 juillet. L'ex-CEO de Mauritius Telecom (MT) et leader du parti One Moris avait remporté une première victoire le 10 juin, quand la même magistrate a rayé l'accusation provisoire de «conspiracy to defraud MT», qui pesait sur lui après une motion de son avocate, Me Urmila Boolell, Senior Counsel.

Depuis, Sherry Singh se bat pour la radiation de trois autres charges provisoires retenues contre lui -«conspiracy to commit money laundering» dans la saisie de cuivre à la fonderie Trade Way International à La Tour-Koenig ; «giving instruction to commit a misdemeanour» pour détournement présumé de matériaux et d'équipements des centres MUGA, gérés par la MT Foundation ; et complot pour avoir ordonné d'effacer des données informatiques appartenant à MT.

Il faut aussi savoir que Sherry Singh conteste, en Cour suprême, le ruling du magistrat Prashant Bissoon, qui avait rejeté le 30 novembre 2023 sa demande de radiation des charges dans cette affaire, où l'accusation provisoire contre ses autres «complices» a été rayée. La magistrate Sakauloo a demandé à la défense de retirer l'affaire en Cour suprême afin que la cour de district puisse se prononcer. Sherry Singh a dit qu'il consulterait ses avocats sur la marche à suivre. «Li inportan ki lazistis nou fer korekteman. Li inportan pe inport kisann-la si ena kit erer, nou panse enn zafer pa bon, nou bizin kapav konteste sa se sa demokrasi», a-t-il conclu.