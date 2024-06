Ile Maurice: Leela Devi Dookun-Luchoomun - «L'opposition cherche à minimiser le feel-good factor...»

La ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, estime que le Budget n'a fait que du bien à la population. «L'opposition cherche à minimiser le feel-good factor que ressent le peuple. Venir dire que l'avenir est sombre, c'est de la mauvaise foi. Le gouvernement MSM n'a pas augmenté la taxe sur la valeur ajoutée. D'ailleurs, quand nous recevrons des revenus grâce aux taxes, ils sont redirigés vers la population.»

La ministre a fait valoir que le budget accordé au secteur de l'Éducation est de Rs 21 milliards et le Premier ministre a pour but de permettre à tout le monde d'avoir accès une vraie éducation gratuite. Leela Devi Dookun-Luchoomun a qualifié notre système éducatif d'exemple, citant la réalisation de plusieurs projets tout comme la création des plusieurs entités qui oeuvrent pour le bien-être des élèves et étudiants.

«Nous avons un peu plus de 50 élèves qui sont dans le classement Top of the world au niveau du School Certificate et du Higher School Certificate», a-t-elle fait ressortir. Tout en insistant sur le fait que le ministère n'a jamais «coupé» l'allocation reversée aux collèges privés. «Nous voulions simplement de la transparence.»

La ministre de l'Éducation a également été très sévère dans ses propos contre ceux qui critiquent la déduction d'impôts destinée aux parents dont les enfants fréquentent des écoles privées payantes. «J'étais surprise d'entendre dire que le gouvernement veut promouvoir les écoles privées face aux institutions publiques. Au gouvernement, nous croyons en la diversification. Cela a toujours été le cas. Le choix revient aux parents. Les enfants fréquentant ces écoles sont également des enfants de la République. Nous apportons un soulagement aux parents de la classe moyenne afin qu'ils puissent investir dans l'éducation de leurs enfants.»

Concernant la fuite des cerveaux, la ministre a déclaré que des mesures budgétaires encouragent la diaspora mauricienne de retourner au pays. Elle a aussi annoncé que le gouvernement motive les étudiants étrangers afin qu'ils restent à Maurice pour travailler.