Ethiopie: Nomination du Vicaire Apostolique de Soddo

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Vicaire apostolique le Père Dejene Hidoto Gamo, O.F.M. Cap. jusqu'à présent Vicaire provincial de Kidane Meheret des Frères Capucins d'Éthiopie, Gardien de la Fraternité de Konto, Directeur de l'Institut de formation technique et professionnelle Abba Pascal et Coordinateur pastoral du Vicariat apostolique de Soddo (Éthiopie).

Mgr Dejene Hidoto Gamo, O.F.M. Cap. est né le 21 mars 1972 à Sibaye, Soddo. Il est titulaire d'une licence en sociologie de l'université d'Addis-Abeba et d'une maîtrise en éthique publique de l'université Saint-Paul d'Ottawa, au Canada.

Il a prononcé ses voeux perpétuels en 1998 et, après avoir terminé ses études et sa formation à l'Institut capucin Saint-François de philosophie et de théologie d'Addis-Abeba, il a été ordonné prêtre le 9 juillet 2000 à Addis-Abeba.

Il a occupé les fonctions suivantes : curé de Notre-Dame de Lourdes à Dubbo, Wolaita (2000-2006) ; directeur de l'action sociale, aumônier adjoint de la communauté internationale anglophone et économe de la fraternité du Saint-Sauveur, Addis-Abeba (2006-2009) ; gardien de la fraternité du Saint-Sauveur (2009-2012) ; directeur de l'Institut de formation technique et professionnelle Abba Pascal, Soddo (2012-2013 et de 2016 à aujourd'hui) ; depuis 2023, coordinateur pastoral du vicariat apostolique de Soddo. Il est actuellement Vicaire provincial de Kidane Meheret des Frères Capucins d'Éthiopie et Gardien de la fraternité de Konto.