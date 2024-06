Maroc: Santé maternelle et infantile - Le dispositif des femmes relais communautaires renforcé à Azilal

Azilal — Quelque 60 femmes relais communautaires ont bénéficié, récemment à Azilal, d'une session de formation dédiée au renforcement de leurs capacités en matière de prise en charge des femmes enceintes et de leurs enfants.

Cette session de formation encadrée par la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Azilal en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l'UNICEF s'inscrit dans le cadre du programme de généralisation de personnes relais communautaires (PRC) au niveau de la province d'Azilal, le but étant d'encourager l'accouchement des femmes des zones montagneuses en milieu surveillé ainsi que la promotion du développement de l'enfant dans les 1000 premiers jours.

Ainsi, 60 femmes ont bénéficié de cette formation qui s'est déroulée aux cercles d'Afourer et de Bzou dans le but de renforcer leurs connaissances en matière de mise en oeuvre des programmes touchant la santé maternelle et infantile, l'orientation des femmes et leurs enfants nécessitant une prise en charge au niveau des formations sanitaires et l'encouragement des accouchements en milieu surveillé.

Les formations dispensées au cours de ces rencontres ont permis à ces femmes relais de prendre connaissance de l'importance du suivi de la grossesse, de la sensibilisation maternelle et infantile et de la promotion du développement de l'enfant au cours des 1000 premiers jours de sa vie, et ce à travers le renforcement de l'approche communautaire et le dispositif des relais communautaires.

À noter que l'expérience des relais communautaires qui a été déployé à Azilal en 2021 aux niveaux des cercles d'Azilal, de Ouawizeght et de Tidili Fetouaka a permis de revoir à la hausse le taux des accouchements en milieu surveillé, lequel a été porté de 42% à plus de 52% contribuant ainsi à la diminution des décès maternels.

Cette session de formation qui s'est déroulée en présence des représentants de la Division des Affaires Sociales à la province d'azilal a été organisée en étroite coordination avec les autorités locales et les associations gestionnaires du projet.