Ile Maurice: Xavier-Luc Duval a rencontré Patrick Belcourt et Bruneau Laurette

Une troisième force en vue ? Oui, affirment des personnes averties, après que Xavier-Luc Duval a rencontré Patrick Belcourt et Bruneau Laurette. Cependant, si pour Duval, cette rencontre a bien eu lieu lundi à son bureau, il ne faut pas se hâter à tirer des conclusions hâtives. «Je suis une personne ouverte et je rencontre un peu tout le monde.»

Bruneau Laurette a aussi confirmé la rencontre et tout comme Xavier- Luc Duval, il nous a dit que ce n'était que pour discuter du Budget, notamment. «Rien de politique pour le moment. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré Xavier une première fois il y a quelques jours de cela.» A la deuxième question de savoir si ces deux leaders et Belcourt envisagent de s'allier avec le MSM ou le MMM/PTr, Xavier-Luc Duval affirme : «On n'y pense pas pour le moment.» Bruneau Laurette, lui, est un peu plus précis : «En tout cas, jamais avec le MSM !» Patrick Belcourt est le seul à nier avoir participé à cette rencontre. On apprend par contre que Patrice Armance y était présent.

Par ailleurs, Xavier-Luc Duval nous rappelle que le PMSD organise le vendredi 28 juin un débat sur la digitalisation du pays. «Di-gi-ta-li-sation», a-t-il ironisé, sans doute pour se distinguer de Navin Ramgoolam, qui avait eu toutes les peines du monde à prononcer ce mot la semaine dernière. Concernant son absence pendant l'allocution d'Alan Ganoo, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Steven Obeegadoo hier au Parlement, le leader du PMSD explique que c'était pour protester contre les seules interventions de cinq membres du gouvernement. Et sa présence lors du discours du PM et du ministre des Finances ? «Cela a toujours été ainsi : les discours de clôture sont de tout temps prononcés par le Premier ministre et le ministre des Finances.» Nando Bodha a fait comme Xavier-Luc Duval et Patrice Armance hier au Parlement : un boycott à 3/5e...